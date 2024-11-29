Tuyển Kế toán thuế JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 196/11/13 Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập, xuất hoá đơn

Hợp đồng mua bán

Theo dõi công nợ.

Kiểm kho

Các công việc được phân công của Trưởng nhóm/ Kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Cẩn thận, chăm chỉ, không ngại khó

Thời gian làm việc từ t2 đến t7

Biết sử dụng phần mềm Misa, Word, Excel

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận

Thưởng theo Quý, Lễ, Tết, thưởng bất ngờ theo kết quả,...

Nghỉ phép, BHXH, các chế độ theo Luật lao động.

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động.

