Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak
- Thái Nguyên: Lô CN 5, cụm CN Sơn Cẩm 1, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới phần thuế của công công ty sản xuất
Làm các nghiệp vụ nhập và làm các báo cáo liên quán đến nghiệp vụ thuế doanh nghiệp theo tháng, quý, năm.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của kế toán trưởng
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hòa đồng, ham học hỏi
Biết sử dụng phần mềm kế toán
Có kinh nghiệm làm kế toán thuế từ 1 năm trở lên
Tại Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, môi trường làm việc thân thiện
Có cơ hội thăng tiến
Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hậu hĩnh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
