Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Lô CN 5, cụm CN Sơn Cẩm 1, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới phần thuế của công công ty sản xuất
Làm các nghiệp vụ nhập và làm các báo cáo liên quán đến nghiệp vụ thuế doanh nghiệp theo tháng, quý, năm.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của kế toán trưởng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, cẩn thận
Hòa đồng, ham học hỏi
Biết sử dụng phần mềm kế toán
Có kinh nghiệm làm kế toán thuế từ 1 năm trở lên

Tại Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động của Nhà nước
Được đóng BHXH, môi trường làm việc thân thiện
Có cơ hội thăng tiến
Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hậu hĩnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak

Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng T6-1, tại Lô CN5 Cụm Công nghiệp Sơn Cẩm 1, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

