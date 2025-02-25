Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Lô CN 5, cụm CN Sơn Cẩm 1, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Kế toán thuế

Thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới phần thuế của công công ty sản xuất

Làm các nghiệp vụ nhập và làm các báo cáo liên quán đến nghiệp vụ thuế doanh nghiệp theo tháng, quý, năm.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của kế toán trưởng

Yêu Cầu Công Việc

Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, cẩn thận

Hòa đồng, ham học hỏi

Biết sử dụng phần mềm kế toán

Có kinh nghiệm làm kế toán thuế từ 1 năm trở lên

Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak

Được hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động của Nhà nước

Được đóng BHXH, môi trường làm việc thân thiện

Có cơ hội thăng tiến

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hậu hĩnh

Cách Thức Ứng Tuyển

