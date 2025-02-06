Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN DONGWHA VIỆT NAM làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DONGWHA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONGWHA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: KCN Sông Công 2, TP Sông Công, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện tính toán, lập tờ khai, kê khai và quyết toán các loại Thuế cho Công ty (ngoại trừ Thuế TNCN).
- Thường xuyên cập nhật các quy định mới về Thuế để tham mưu cho các cấp quản lý và áp dụng trong thực tế.
- Làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan đến lĩnh vực Thuế.
- Tiến hành sắp xếp, lưu trữ chứng từ, báo cáo Thuế theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán/Tài chính.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Kế toán Thuế.
- Ưu tiên có kinh nghiệm phụ trách Kế toán Thuế trong các doanh nghiệp sản xuất.
- Giao tiếp tiếng Anh cơ bản
- Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt huyết và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONGWHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh/Thưởng tháng 13
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe 24/7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DONGWHA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN1, CN2, CN3, CN4 - Khu công nghiệp Sông Công II, Xã Tân Quang, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

