Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần FFION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ phần FFION
- Hà Nội: Thôn 1 Trại Gần Song Phương, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Công việc hàng ngày của kế toán thuế: là tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi và hạch toán.
Công việc hàng ngày của kế toán thuế
Cuối tháng: Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nộp tiền thuế cho cơ quan thuế (nếu có)
Cuối tháng
Hàng quý: Làm báo cáo thuế tháng của quý đó, làm báo cáo quý cho thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và báo cáo sử dụng hóa đơn. thị trường tài chính là gì
Hàng quý
Công việc của kế toán thuế cuối năm: Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.
Công việc của kế toán thuế cuối năm
Các báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chịu được áp lực trong công việc.
Tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên ngành KT
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel
Tại Công ty Cổ phần FFION Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH sau khi lên chính thức
Thưởng nóng
Du lịch, chế độ khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần FFION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI