Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần FFION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn 1 Trại Gần Song Phương, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Công việc hàng ngày của kế toán thuế: là tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi và hạch toán.

Cuối tháng: Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nộp tiền thuế cho cơ quan thuế (nếu có)

Hàng quý: Làm báo cáo thuế tháng của quý đó, làm báo cáo quý cho thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và báo cáo sử dụng hóa đơn. thị trường tài chính là gì

Công việc của kế toán thuế cuối năm: Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

Các báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm tại vị trí tương .

Chịu được áp lực trong công việc.

Tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên ngành KT

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel

Tại Công ty Cổ phần FFION Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ tết theo quy định pháp luật

Đóng BHXH sau khi lên chính thức

Thưởng nóng

Du lịch, chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần FFION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.