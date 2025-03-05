Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
- Hà Nội: Quang Trung
- Hà Đông
- Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Hạch toán hóa đơn GTGT mua vào bán ra, hoàn thiện, lưu
trữ hồ sơ có liên quan đến hóa đơn GTGT.
- Hạch toán kiểm tra số dư tài khoản các ngân hàng.
- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: nhập kho, xuất
kho, mua hàng, thanh toán, khấu hao tài sản, công cụ dụng cụ...
- Lập và hạch toán bảng lương, quyết toán thuế TNCN.
- Kiểm tra, rà soát phát sinh và số dư của tất cả các tài khoản
phát sinh.
- Rà soát số phát sinh và số dư của tất cả các tài khoản phát
sinh.
- Theo dõi tình hình Nhập - xuất - tồn kho.
- Theo dõi đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phát trả.
- Tính giá thành sản xuất.
- Kê khai, báo cáo thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDT, báo
cáo tài chính theo quy định.
- In sổ sách, báo cáo, bảo quản lưu trữ hồ sơ, chứng từ.
- Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 2 năm.
- Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành.
- Ưu tiên ứng viên đã làm về Suất ăn Công nghiệp, thực
phẩm.
- Thành thạo tin học văn phòng: word, excel, power point.
- Kỹ năng tổng hợp thông tin, thống kê, báo cáo, giao tiếp tốt.
- Chịu đươc áp lực công việc.
- Trung thực, trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
