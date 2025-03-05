Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

- Hạch toán hóa đơn GTGT mua vào bán ra, hoàn thiện, lưu

trữ hồ sơ có liên quan đến hóa đơn GTGT.

- Hạch toán kiểm tra số dư tài khoản các ngân hàng.

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: nhập kho, xuất

kho, mua hàng, thanh toán, khấu hao tài sản, công cụ dụng cụ...

- Lập và hạch toán bảng lương, quyết toán thuế TNCN.

- Kiểm tra, rà soát phát sinh và số dư của tất cả các tài khoản

phát sinh.

- Rà soát số phát sinh và số dư của tất cả các tài khoản phát

sinh.

- Theo dõi tình hình Nhập - xuất - tồn kho.

- Theo dõi đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phát trả.

- Tính giá thành sản xuất.

- Kê khai, báo cáo thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDT, báo

cáo tài chính theo quy định.

- In sổ sách, báo cáo, bảo quản lưu trữ hồ sơ, chứng từ.

- Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.