Tuyển Kế toán thuế Phòng khám Đa khoa Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngách 228 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm soát đối chiếu doanh thu, xuất hóa đơn tại phòng khám Vietlife

Kiểm tra, kiểm soát ghi nhận số liệu trên phần mềm kế toán thuế

Cân đối thuế

Lập tờ khai thuế VAT, TNDN, TNCN, thuế khác cho các công ty thuộc tập đoàn.

Cung cấp số liệu, giải trình cho cơ quan thuế

Các công việc khác

Trình độ: Đại học

-Chuyên ngành: Tài chính, Kế toán

- Kỹ năng tin học: Thành tạo tin học văn phòng (word, excel, email), phần mềm kế toán

-Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Phòng khám Đa khoa Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ +PC ăn trưa

Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng doanh sốkinh doanh

Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife

Muacác sản phẩm dược của Vietlife sản xuất với chính sách ưu đãi lên đến 50%

Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định, nghỉ phép năm và nhiều chính sách phúc lợi quan tâm đến người lao động.

Tham dự các sự kiện lớn của công ty được tổ chức tại các khách sạn 5 sao trở lên

