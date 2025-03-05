Tuyển Kế toán thuế Công ty CP Xuất Nhập khẩu Rico làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty CP Xuất Nhập khẩu Rico
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Xuất hóa đơn
Xuất hóa đơn tài chính - Đề nghị thanh toán
Khai thuế
Làm DNTT
Xuất kho bán hàng hóa Xuất kho bán hàng hóa
Bán hàng ghi nhận doanh thu Bán hàng ghi nhận doanh thu (sổ chi tiết bán hàng)
Mua dịch vụ Mua hàng dịch vụ trong nước
Chứng từ nghiệp vụ khác Chứng từ nghiệp vụ khác
Ngân hàng (Cập nhật dữ liệu theo tháng)
Thu chi (Cập nhật dữ liệu theo tháng)
Lập bảng kê khai thuế VAT chính xác theo thời gian (tháng)
Khai thuế TNCN tạm tính tháng
Bảng lương thuế
Kiểm tra bảng tổng hợp các tài khoản (Công nợ, ngân hàng, CCDC, bổ sung mới và tính toán
hao TSCĐ, vay,....) tháng
Sản xuất - giá thành Thực hiện lệnh sản xuất, cân đối giá thành sản phẩm
Làm hợp đồng mua bán khách lẻ, cân đối hàng hóa để xuất giá vốn từng hợp đồng tương ứng
với hóa đơn bán ra
Lên giá vốn mua bán khách lẻ, cân đối hàng hóa để xuất giá vốn từng hợp lý tương ứng
In, kẹp phiếu thu chi, doanh thu, nhập kho, xuất kho... xin chữ ký đầy đủ trên phiếu, sổ
kế toán, sắp xếp chứng từ từ công ty sổ sách (tháng)
Giải quyết quyết định thuế TNCN nhanh chóng đáp ứng (nam)
Quyết Khai quyết toán thuế TNDN theo năm chính xác phù hợp (năm)
Cuối mỗi năm tài chính cơ bản vào bảng báo cáo KQHDKD lập tờ khai quyết toán
tax TNDN mẫu 03TNDN gửi cơ quan thuế trong vòng 90 ngày kể từ ngày 01/01
năm tài chính tiếp theo
Lập báo cáo tài chính thuế chính xác phù hợp với thời điểm (năm)
Các công việc khác theo thực tế phát sinh
In sổ sách quyết toán thuế ,bảng lương chấm công + thu chi + xuất kho hồ sơ thsơ đồ nội bộ phiếu bầu chi, hồ sơ thanh toán qua ngân hàng, ảnh toàn bộ chứng từ
Kẹp vào bản nội bộ.
In sổ sách quyết định thuế,bảng lương chấm công + thu chi + xuất kho hồ sơ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính kế toán
- Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Kinh nghiệm ưu tiên từ việc xây dựng, sản xuất.
- Am hiểu Luật, chuẩn mực, chính sách liên quan đến kế toán và thuế.
- Kỹ năng mềm: Cẩn thận, chịu khó, chịu được áp lực cao trong công việc
- Sử dụng thành tích vi tính văn phòng, phần mềm Misa, khả năng tính toán nhạy cảm.
Tại Công ty CP Xuất Nhập khẩu Rico Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13, thưởng dịp lễ, Tết.
- Cuối năm sẽ xem xét phần thưởng bổ sung cho nhân viên tùy chọn vào năng lực cá nhân
- Tặng quà NV nhân dịp sinh nhật, trung thu, Tết AL
- Được nghỉ chiều thứ 7, làm ngoài giờ sẽ tính tăng ca theo quy định NN.
- Đi du lịch hằng năm.
- Môi trường làm việc thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xuất Nhập khẩu Rico
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
