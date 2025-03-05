Tuyển Kế toán thuế Công ty CP Xuất Nhập khẩu Rico làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Xuất hóa đơn

Xuất hóa đơn tài chính - Đề nghị thanh toán

Khai thuế

Làm DNTT

Xuất kho bán hàng hóa Xuất kho bán hàng hóa

Bán hàng ghi nhận doanh thu Bán hàng ghi nhận doanh thu (sổ chi tiết bán hàng)

Mua dịch vụ Mua hàng dịch vụ trong nước

Chứng từ nghiệp vụ khác Chứng từ nghiệp vụ khác

Ngân hàng (Cập nhật dữ liệu theo tháng)

Thu chi (Cập nhật dữ liệu theo tháng)

Lập bảng kê khai thuế VAT chính xác theo thời gian (tháng)

Khai thuế TNCN tạm tính tháng

Bảng lương thuế

Kiểm tra bảng tổng hợp các tài khoản (Công nợ, ngân hàng, CCDC, bổ sung mới và tính toán

hao TSCĐ, vay,....) tháng

Sản xuất - giá thành Thực hiện lệnh sản xuất, cân đối giá thành sản phẩm

Làm hợp đồng mua bán khách lẻ, cân đối hàng hóa để xuất giá vốn từng hợp đồng tương ứng

với hóa đơn bán ra

Lên giá vốn mua bán khách lẻ, cân đối hàng hóa để xuất giá vốn từng hợp lý tương ứng

In, kẹp phiếu thu chi, doanh thu, nhập kho, xuất kho... xin chữ ký đầy đủ trên phiếu, sổ

kế toán, sắp xếp chứng từ từ công ty sổ sách (tháng)

Giải quyết quyết định thuế TNCN nhanh chóng đáp ứng (nam)

Quyết Khai quyết toán thuế TNDN theo năm chính xác phù hợp (năm)

Cuối mỗi năm tài chính cơ bản vào bảng báo cáo KQHDKD lập tờ khai quyết toán

tax TNDN mẫu 03TNDN gửi cơ quan thuế trong vòng 90 ngày kể từ ngày 01/01

năm tài chính tiếp theo

Lập báo cáo tài chính thuế chính xác phù hợp với thời điểm (năm)

Các công việc khác theo thực tế phát sinh

In sổ sách quyết toán thuế ,bảng lương chấm công + thu chi + xuất kho hồ sơ thsơ đồ nội bộ phiếu bầu chi, hồ sơ thanh toán qua ngân hàng, ảnh toàn bộ chứng từ

Kẹp vào bản nội bộ.

In sổ sách quyết định thuế,bảng lương chấm công + thu chi + xuất kho hồ sơ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 25 đến 45 tuổi

- Trình độ: Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính kế toán

- Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Kinh nghiệm ưu tiên từ việc xây dựng, sản xuất.

- Am hiểu Luật, chuẩn mực, chính sách liên quan đến kế toán và thuế.

- Kỹ năng mềm: Cẩn thận, chịu khó, chịu được áp lực cao trong công việc

- Sử dụng thành tích vi tính văn phòng, phần mềm Misa, khả năng tính toán nhạy cảm.

Tại Công ty CP Xuất Nhập khẩu Rico Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng Bảo hiểm, ốm đau, nghỉ phép theo quy định nhà nước

- Lương tháng 13, thưởng dịp lễ, Tết.

- Cuối năm sẽ xem xét phần thưởng bổ sung cho nhân viên tùy chọn vào năng lực cá nhân

- Tặng quà NV nhân dịp sinh nhật, trung thu, Tết AL

- Được nghỉ chiều thứ 7, làm ngoài giờ sẽ tính tăng ca theo quy định NN.

- Đi du lịch hằng năm.

- Môi trường làm việc thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xuất Nhập khẩu Rico

