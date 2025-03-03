Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Dược phẩm SOHACO Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Dược phẩm SOHACO Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Dược phẩm SOHACO Miền Bắc
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
Công ty Cổ phần Dược phẩm SOHACO Miền Bắc

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm SOHACO Miền Bắc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11, tòa nhà Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hạch toán và kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày như: thu, chi, ngân hàng, bút toán khác và rà soát các hạch toán phát sinh đúng quy đinh và đáp ứng yêu cầu.
- Trích và hoàn trích chi phí hàng tháng, quý.
- Hoàn thiện chứng từ về các chi phí như: hội nghị, hội thảo, vận chuyển, tiếp khách, phúc lợi...
- Giải quyết các trường hợp liên quan đến hóa đơn điện tử.
- Đăng ký người phụ thuộc, mã số thuế cá nhân, tập hợp danh sách người phụ thuộc.
- Lập bảng kê cước vận chuyển hàng tháng.
- Đối chiếu công nợ phải trả NCC, phải thu KH, theo dõi các khoản công nợ đến hạn và quá hạn, thu hồi các biên bản đối chiếu công nợ.
- Lập tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế nhà thầu, báo cáo tình hình sử dụng biên lai chứng từ thuế TNCN.
- Quản lý hợp đồng, chính sách mua bán hàng hóa của công ty, biên bản đối chiếu công nợ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu rõ các quy định, thông tư, nghị định về thuế

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm SOHACO Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn theo năng lực
Thưởng năm hấp dẫn
Được nghỉ chiều thứ bảy và chủ nhật
Được đài thọ ăn trưa tại nhà ăn Công ty
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Cơ hội học tập và thăng tiến cao.
Được tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH. BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm SOHACO Miền Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dược phẩm SOHACO Miền Bắc

Công ty Cổ phần Dược phẩm SOHACO Miền Bắc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Hapulico Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

