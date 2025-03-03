Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Dược phẩm SOHACO Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, tòa nhà Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Hạch toán và kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày như: thu, chi, ngân hàng, bút toán khác và rà soát các hạch toán phát sinh đúng quy đinh và đáp ứng yêu cầu.

- Trích và hoàn trích chi phí hàng tháng, quý.

- Hoàn thiện chứng từ về các chi phí như: hội nghị, hội thảo, vận chuyển, tiếp khách, phúc lợi...

- Giải quyết các trường hợp liên quan đến hóa đơn điện tử.

- Đăng ký người phụ thuộc, mã số thuế cá nhân, tập hợp danh sách người phụ thuộc.

- Lập bảng kê cước vận chuyển hàng tháng.

- Đối chiếu công nợ phải trả NCC, phải thu KH, theo dõi các khoản công nợ đến hạn và quá hạn, thu hồi các biên bản đối chiếu công nợ.

- Lập tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế nhà thầu, báo cáo tình hình sử dụng biên lai chứng từ thuế TNCN.

- Quản lý hợp đồng, chính sách mua bán hàng hóa của công ty, biên bản đối chiếu công nợ.

Yêu Cầu Công Việc

- Hiểu rõ các quy định, thông tư, nghị định về thuế

Quyền Lợi

Thu nhập không giới hạn theo năng lực

Thưởng năm hấp dẫn

Được nghỉ chiều thứ bảy và chủ nhật

Được đài thọ ăn trưa tại nhà ăn Công ty

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Cơ hội học tập và thăng tiến cao.

Được tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH. BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển

