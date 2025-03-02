Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nv 23, KĐT mới Trung Văn ( Phía sau tòa nhà The Light),Hà Nội

Mô Tả Công Việc

• Thực hiện các công việc giải chấp xe ( theo dõi , cân đối dòng tiền )

• Xuất hóa đơn trên phần mềm

• In hồ sơ ngân hàng

• Nhập sổ phụ....

• Nhập dữ liệu lên phần mềm kế toán.

• Hạch toán thuế

• Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học

• Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán.

• Quen thuộc với các phần mềm kế toán.

• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm công ty nhập khẩu.

• Kỹ năng tin học thành thạo.

• Thật thà , trung thực, ham học hỏi.

Quyền Lợi

• Mức lương: 8 triệu + doanh số từ lợi nhuận bán xe theo quy chế công ty ( trung bình mỗi tháng 2-4 triệu ) Thu nhập trung bình 10 triệu

• Quà sinh nhật 2 triệu tiền mặt ( vào ngày sinh nhật)

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

• Review lương định kỳ hàng năm.

• Các chế độ nghỉ phép theo quy định, thưởng lễ tết, sinh nhật, thưởng khác theo quy định của công ty.

• Đồng phục công ty.

• Team building 2 lần/năm.

• Được cung cấp đầy đủ công cụ để làm việc như: Máy tính, Hotline, Smart phone.

