Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH
Ngày đăng tuyển: 02/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nv 23, KĐT mới Trung Văn ( Phía sau tòa nhà The Light),Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Thực hiện các công việc giải chấp xe ( theo dõi , cân đối dòng tiền )
• Xuất hóa đơn trên phần mềm
• In hồ sơ ngân hàng
• Nhập sổ phụ....
• Nhập dữ liệu lên phần mềm kế toán.
• Hạch toán thuế
• Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học
• Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán.
• Quen thuộc với các phần mềm kế toán.
• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm công ty nhập khẩu.
• Kỹ năng tin học thành thạo.
• Thật thà , trung thực, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 8 triệu + doanh số từ lợi nhuận bán xe theo quy chế công ty ( trung bình mỗi tháng 2-4 triệu ) Thu nhập trung bình 10 triệu
• Quà sinh nhật 2 triệu tiền mặt ( vào ngày sinh nhật)
• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
• Review lương định kỳ hàng năm.
• Các chế độ nghỉ phép theo quy định, thưởng lễ tết, sinh nhật, thưởng khác theo quy định của công ty.
• Đồng phục công ty.
• Team building 2 lần/năm.
• Được cung cấp đầy đủ công cụ để làm việc như: Máy tính, Hotline, Smart phone.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự B8, khu đô thị Trung Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

