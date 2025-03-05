Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Đầu tư Nam Thuận Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Đầu tư Nam Thuận Phát
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
- Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán. Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ đó
- Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Biết làm quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty. Lập báo cáo tổng hợp thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào, báo cáo tổng hợp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân…
- Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm kế toán
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm tại vị trí Kế toán thuế tại công ty thương mại, ưu tiên đã làm ở các công ty có mức doanh thu lớn
Chịu được áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán Misa, phần mềm quản lý kế toán và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty
Đã có kinh nghiệm quyết toán thuế
Tại Công ty TNHH Đầu tư Nam Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Tham gia team building, tiệc sinh nhật, giáng sinh, tất niên…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Nam Thuận Phát
