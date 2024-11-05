Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PRIMA THP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Xuất hóa đơn GTGT, hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ có liên quan đến xuất hóa đơn GTGT.

Hoạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: nhập kho, xuất kho, mua hàng, thanh toán, khấu hao tài sản, công cụ dụng cụ...

Lập và hạch toán bảng lương, quyết toán thuế TNCN.

Kiểm tra, rà soát phát sinh và số dư của tất cả các tài khoản phát sinh.

Rà soát số phát sinh và số dư của tất cả các tài khoản phát sinh.

Theo dõi tình hình Nhập - xuất - tồn kho.

Theo dõi đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phát trả.

Kê khai, báo cáo thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDT, báo cáo tài chính theo quy định.

In sổ sách, báo cáo, bảo quản lưu trữ hồ sơ, chứng từ.

Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.

Thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định, thông tư mới của Nhà nước để áp dụng đúng và đầy đủ cho Công ty, tránh tổn thất tài chính tối đa cho Công ty...

Các công việc liên quan khác.