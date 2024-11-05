Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PRIMA THP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH PRIMA THP
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 1 Tòa nhà Bách Việt, 41 An Nhơn, Phường 17,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Xuất hóa đơn GTGT, hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ có liên quan đến xuất hóa đơn GTGT.
Hoạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: nhập kho, xuất kho, mua hàng, thanh toán, khấu hao tài sản, công cụ dụng cụ...
Lập và hạch toán bảng lương, quyết toán thuế TNCN.
Kiểm tra, rà soát phát sinh và số dư của tất cả các tài khoản phát sinh.
Rà soát số phát sinh và số dư của tất cả các tài khoản phát sinh.
Theo dõi tình hình Nhập - xuất - tồn kho.
Theo dõi đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phát trả.
Kê khai, báo cáo thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDT, báo cáo tài chính theo quy định.
In sổ sách, báo cáo, bảo quản lưu trữ hồ sơ, chứng từ.
Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
Thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định, thông tư mới của Nhà nước để áp dụng đúng và đầy đủ cho Công ty, tránh tổn thất tài chính tối đa cho Công ty...
Các công việc liên quan khác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 3 năm ở các vị trí tương đương.
Thành thạo phần mềm kế toán.
Tại CÔNG TY TNHH PRIMA THP Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương 6 tháng/lần.
Môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp.
Các quyền lợi theo quy định Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRIMA THP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI