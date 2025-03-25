Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thái Bình Dương – PME J.S.C làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thái Bình Dương – PME J.S.C
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Công việc liên quan đến các hệ thống cơ điện lạnh tại các dự án xây dựng:
- Lập bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công (Shop drawing)
Nơi làm việc: Tại văn phòng hoặc tại công trường (công việc cụ thể và nơi làm việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn).
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, ý thức chấp hành kỷ luật tốt; Chịu được áp lực công việc;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, Revit, Ms Excel, Ms Word;
- Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc (Thiết kế, thi công, bảo trì, vận hành các hệ thống cơ điện lạnh) sẽ có lợi thế ưu tiên.
- Ứng viên sử dụng được tiếng Anh sẽ có lợi thế ưu tiên trong xét tuyển, thêm các ưu đãi và cơ hội thăng tiến.
Quyền lợi
- Cơ hội thăng tiến cao cho những người có ý thức trách nhiệm và có đủ năng lực.
- Mức thu nhập phù hợp với khả năng, đảm bảo mức độ ưu đãi cạnh tranh so với mặt bằng chung;
Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thái Bình Dương – PME J.S.C Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thái Bình Dương – PME J.S.C
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
