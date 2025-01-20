Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 12 Triệu

Mức lương 100000 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 100000 - 12 Triệu

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán

- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc khi có yêu cầu

- Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo tháng, quý, 6 tháng, năm theo các mẫu báo cáo quản trị và các báo cáo giải trình chi tiết

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

- Tổ chức tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 100000 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tuổi: từ 23-25

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính-Kế toán

Có 01-02 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán

Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo, thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)

Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH đầy đủ, và các khoản phụ cấp khác.

- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc

- Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG

