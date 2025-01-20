Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
- Hà Nội: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 100000 - 12 Triệu
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc khi có yêu cầu
- Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo tháng, quý, 6 tháng, năm theo các mẫu báo cáo quản trị và các báo cáo giải trình chi tiết
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- Tổ chức tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 100000 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: từ 23-25
Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính-Kế toán
Có 01-02 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo, thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)
Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc
- Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI