Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 18 USD

Mức lương 1 - 18 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9B Tân Thới Nhất 25, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán của công ty.

Lập và phân tích báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán và thuế.

Kiểm soát nội bộ, tối ưu hóa quy trình tài chính nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và công cụ văn phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán / Quản lý tài chính. (Không bắt buộc)

Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, nghiệp vụ kế toán thành thạo, ưu tiên ứng viên đã từng làm ở nhà máy sản xuất.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tư duy rõ ràng, làm việc có tổ chức, tinh thần trách nhiệm cao

Nam/Nữ 25 tuổi trở lên.

Tiếng Anh giao tiếp thành thạo

Quyền Lợi Được Hưởng

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng Lễ, Tết & nhiều phúc lợi hấp dẫn

Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững, môi trường làm việc thoải mái

Bao cơm trưa, chi phí xăng xe, phòng trọ, phụ cấp chuyên cần

Cách Thức Ứng Tuyển

