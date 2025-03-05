Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 963/3C đường Âu Cơ, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thu thập và xử lý các chứng từ kế toán: mua bán hàng hoá, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, thu/chi,...
- Hoạch toán thu/chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/TNDN,...
- Theo dõi và quản lý công nợ
- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng/quý/năm (báo cáo thuế GTGT, TNCN, tờ khai thuế,...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu - lợi nhuận,...)
- Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu - cuối kỳ,...)
- Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,...)
- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán;
- Làm việc với ngân hàng, cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế;
- Những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán, kiểm toán hoặc tài chính.
- Có kinh nghiệm làm việc 01 năm trở lên ở vị trí Kế toán nội bộ
- Sử dụng tốt các phần mềm kế toán, đặc biệt là thành thạo Excel
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, linh hoạt
- Cẩn thận, kiên trì, nhiệt tình, hoà đồng, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
- Ưu tiên ứng viên biết về thủ tục hoàn thuế và báo cáo thuế doanh nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ liên quan
- Thưởng ngày Lễ/Tết trong năm
- Được đào tạo để lên nhân viên chính thức
Thời gian làm việc
- Từ thứ 2 đến thứ 6
- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30
- Thời gian nghỉ ngơi: 12h00 - 12h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 74 Ngõ 12 Phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

