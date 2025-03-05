Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES
- Hồ Chí Minh:
- Số 963/3C đường Âu Cơ, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Thu thập và xử lý các chứng từ kế toán: mua bán hàng hoá, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, thu/chi,...
- Hoạch toán thu/chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/TNDN,...
- Theo dõi và quản lý công nợ
- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng/quý/năm (báo cáo thuế GTGT, TNCN, tờ khai thuế,...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu - lợi nhuận,...)
- Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu - cuối kỳ,...)
- Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,...)
- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán;
- Làm việc với ngân hàng, cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế;
- Những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm việc 01 năm trở lên ở vị trí Kế toán nội bộ
- Sử dụng tốt các phần mềm kế toán, đặc biệt là thành thạo Excel
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, linh hoạt
- Cẩn thận, kiên trì, nhiệt tình, hoà đồng, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
- Ưu tiên ứng viên biết về thủ tục hoàn thuế và báo cáo thuế doanh nghiệp
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng ngày Lễ/Tết trong năm
- Được đào tạo để lên nhân viên chính thức
Thời gian làm việc
- Từ thứ 2 đến thứ 6
- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30
- Thời gian nghỉ ngơi: 12h00 - 12h30
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES
