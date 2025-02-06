Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Lavender By Chang Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 163, Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Quản lý các hợp đồng mua bán, theo dõi và lưu trữ chứng từ và sổ sách kế toán.

- Theo dõi công nợ (phải thu, phải trả);

- Kiểm tra đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của KTT

- Tính toán chính xác, kịp thời, đúng chính sách chế độ về các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động.

- Thực hiện việc kiểm tra tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm ý tế (BHYT) và kinh phí công đoàn (KPCĐ). Kiểm tra tình hình sử dụng quỹ tiền luơng, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.

- Lập báo cáo về lao động, tiền lương , BHXH, BHYT, KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán. Tổ chức phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.

- Làm Báo cáo thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (hàng tháng, quý), Làm Báo cáo tài chính năm, Làm quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ Nữ

- Độ tuổi: 27 - 38 tuổi

- Trình độ: Từ cao đẳng trở lên chuyên ngành: Kế toán, Kiểm Toán , ...

- Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc

- Có kỹ năng chuyên môn

Tại Công Ty TNHH MTV Lavender By Chang Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 13-15tr/ tháng

- Hỗ trợ ăn ca 2 bữa/ ngày, cafe, bánh,...

- Tham gia BHXH, BHYT , BHTN

- 12 ngày phép/ năm

- Thưởng lễ tết 30/4, 2/9.......

- Thưởng doanh thu hàng năm cao

- Du lịch, teambuilding, Year End Party...tiêu chuẩn 5 sao hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Lavender By Chang Sài Gòn

