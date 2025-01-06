Tuyển Kế toán tổng hợp Casla Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 900 USD

1. Lên công nợ phải trả cho các nhà gia công

- Lên bảng xuất nhập tồn hàng hóa tại nhà gia công

- Lên các bảng trừ tiền công nợ

- Lên bảng tính công nợ

- Hạch toán công nợ lên phần mềm kế toán để theo dõi

2. Theo dõi hoạt động và tình trạng thanh toán cho các nhà gia công

- Nắm bắt được các nhà thanh lí hợp đồng để yêu cầu nhà gia công cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ mới thanh toán

3. Thanh toán công nợ cho các nhà gia công đúng hạn

- Nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ để thanh toán

4. Kiểm kê kho

- Thực hiện kiểm kê hàng tháng

5. Các công việc khác

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý