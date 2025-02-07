Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP AN PHƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 52B Ngõ 603 Đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội., Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

1. Ghi chép và quản lý số liệu tài chính:

Ghi chép, tổ chức và quản lý tất cả các giao dịch tài chính bao gồm doanh thu, chi phí, và các khoản phải thu, phải trả.Quản lý đội ngũ bán hàng:

2. Lập báo cáo tài chính:

Chuẩn bị và trình bày các báo cáo tài chính định kỳ như báo cáo lợi nhuận, báo cáo lưu chuyển tiền tệ ...và bảng cân đối kế toán cho Ban lãnh đạo.

3. Kiểm tra và đối chiếu số liệu:

Kiểm tra tính chính xác của số liệu kế toán, đối chiếu các tài khoản, phát hiện và sửa chữa sai sót kịp thời.

4. Theo dõi và quản lý chi phí:

Phân tích và kiểm soát chi phí để đưa ra các biện pháp cải tiến nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

5. Lập kế hoạch ngân sách:

Tham gia xây dựng ngân sách hàng năm và theo dõi thực hiện ngân sách để đảm bảo công ty hoạt động trong phạm vi ngân sách cho phép.

6. Phối hợp với các bộ phận khác:

Làm việc với các bộ phận khác như tài chính, mua hàng, bán hàng và nhân sự để đảm bảo thông tin và tài liệu kế toán đầy đủ và chính xác.

7. Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật:

Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động kế toán của công ty tuân thủ các quy định về kế toán, thuế và pháp luật liên quan.

8. Cải tiến quy trình kế toán:

Đề xuất và triển khai các cải tiến trong quy trình kế toán nhằm nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong công việc.

9. Tư vấn tài chính:

Cung cấp thông tin và tư vấn tài chính cho ban lãnh đạo để hỗ trợ trong việc ra quyết định kinh doanh.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

- Kinh nghiệm:

+ ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

+ Có kinh nghiệm kế toán xuất nhập khẩu.

+ Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong các ngành nghề dệt may, thời trang hoặc những ngành nghề liên quan theo lĩnh vực, định hướng phát triển của Công ty.

- Nắm vững, am hiểu các quy định pháp luật về thuế, các nguyên tắc, chuẩn mực về tài chính kế toán và pháp luật lao động.

- Yêu cầu về kỹ năng:

+ Tổng hợp và phân tích báo cáo.

+ Kỹ năng word, excel tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.

+ Tư duy nhanh, biết nhìn ra và biết cách tổ chức giải quyết vấn đề.

+ Kỹ năng làm việc nhóm.

+ Tổ chức, sắp xếp công việc.

+ Giao tiếp, thuyết trình, thương lượng.

- Phẩm chất, thái độ:

+ Trung thực, tinh thần làm chủ và chịu trách nhiệm.

+ Thái độ tích cực, hợp tác trên tinh thần xây dựng.

- Bảo mật thông tin.

- Nơi làm việc: Văn phòng tại số 52B Ngõ 603 Đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

- Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu và 02 thứ Bảy/tháng (từ 8-12h và 13-17h)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP AN PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 18-20 triệu (Thỏa thuận theo năng lực của ứng viên)

- Thưởng năm dựa theo hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Xét tăng lương theo định kỳ hoặc có thành tích đặc biệt.

- Tham gia Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

- Các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP AN PHƯỚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin