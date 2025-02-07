Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Chu Minh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Chu Minh Hải
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công Ty Cổ Phần Chu Minh Hải

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Chu Minh Hải

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 23 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: theo dõi, kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh.
Lập và kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo quy định.
Theo dõi và quản lý công nợ, doanh thu, chi phí, kho
Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ và khách hàng, nhà cung cấp
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.
Thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Excel,...) và các quy định về thuế, kế toán hiện hành.
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán (CPA, ACCA,...).

Tại Công Ty Cổ Phần Chu Minh Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Chế độ phúc lợi hấp dẫn: du lịch, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding,...
Làm việc tại Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chu Minh Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chu Minh Hải

Công Ty Cổ Phần Chu Minh Hải

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 23 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

