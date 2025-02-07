Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Chu Minh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 23 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: theo dõi, kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh.

Lập và kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo quy định.

Theo dõi và quản lý công nợ, doanh thu, chi phí, kho

Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ và khách hàng, nhà cung cấp

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Excel,...) và các quy định về thuế, kế toán hiện hành.

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán (CPA, ACCA,...).

Tại Công Ty Cổ Phần Chu Minh Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Chế độ phúc lợi hấp dẫn: du lịch, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding,...

Làm việc tại Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chu Minh Hải

