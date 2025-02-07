Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập hoá đơn thu chi cho các hoạt động của Công ty, theo dõi và quản lý quỹ tiền mặt

Sử dụng phần mềm Misa Eshop theo dõi, quản lý hàng tồn kho, đơn hàng, khách hàng

Lấy và kiểm tra dữ liệu từ phần mềm bán hàng sang phần mềm kế toán

Hỗ trợ tuyển dụng Nhân sự, quản lý hồ sơ, lý lịch, cập nhật hồ sơ nhân sự định kỳ, công văn, hợp đồng, quản lý con dấu và các văn bản hành chính.

Soạn thảo, lưu trữ hợp đồng lao động

Xây dựng, quản lý quỹ lương và điều hành cơ chế tính lương

Theo dõi các chế độ Bảo hiểm của người lao động: BHXH, BHYT...

Nhập số liệu mua bán hàng hoá vào phần mềm

Lập chứng từ hoá đơn bán hàng trên phần mềm

Kiểm tra doanh thu hàng ngày, lập báo cáo bán hàng hàng ngày trên phần mềm

Hỗ trợ kiểm tra kho hàng với Kế Toán Kho

Theo dõi tình hình thu, nhận công nợ của khách hàng và tình hình thanh toán cho đối tác của Công ty

Các công việc liên quan khác được phân công bởi cấp trên hoặc Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hệ Trung cấp, Cao Đẳng, ĐH

- Trung thực: Với khách hàng; với nội bộ

- Có đời sống lành mạnh

- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 1 năm tháng trở lên.

- Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, làm và lập báo cáo căn bản.

- Biết sử dụng phần mềm Eshop và Misa Amis lợi thế

- Nắm được cách đăng tin, tuyển dụng trên các kênh khác nhau. (Website, FB)

- Có tính chủ động trong công việc.

- Cầu tiến, có tinh thần học hỏi để phát triển cá nhân.

- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, hoạt bát và chuyên nghiệp.

Tại Công ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng/ quý/ năm: Theo hiệu quả công việc và hoạt động kinh doanh của công ty.

- Thưởng tháng thứ 13: Theo quy định chung của công ty.

- Cơ hội tham quan, nghỉ mát, team building thường xuyên cùng tập thể công ty.

- Chế độ Phúc lợi đầy đủ (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...);

- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.

- Nghỉ phép 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin