Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 Tòa Nhà Rainbow KĐT mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Thực hiện thu - chi quỹ tiền mặt, tiền gửi

Theo dõi công nợ của công ty với đối tác, nhà cung cấp

Thực hiện hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh tương ứng với công việc phụ trách

Làm báo cáo hằng ngày, tuần, tháng, phát sinh theo yêu cầu của trưởng nhóm kế toán

Quản lý, lưu trữ hệ thống sổ sách theo quy định

Hướng dẫn, phối hợp cùng các phòng ban thực hiện đúng quy trình, thủ tục thanh toán

Phối hợp với trưởng nhóm kế toán làm các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị

Thống kê và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu

Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học các khối ngành Kế Toán, Kinh Tế

Độ tuổi: 23 – 33

Có kinh nghiệm 2 năm Kế Toán trở lên và ít nhất 6 tháng có kinh nghiệm làm vị trí Kế Toán Tổng Hợp, có kinh nghiệm làm việc tại Công ty Thương Mại Điện Tử là 1 lợi thế

Có khả năng bao quát và sắp xếp công việc khoa học, hợp lý

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, thái độ làm việc cẩn thận, nghiêm túc, nhanh nhẹn và nhiệt tình trong công việc

Đọc viết Tiếng Anh cơ bản

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, Excel, nắm vững và sử dụng tốt phần mềm Misa và phần mềm quản lý công ty

Am hiểu và nắm kiến thức về Luật kế toán, quy chế, những quy định, quy trình liên quan đến những hoạt động của doanh nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm: Thưởng tháng lương 13 + thưởng Tết ( theo hoạt động kinh doanh công ty )

Đánh giá tăng lương 02 lần/ năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Thưởng các dịp lễ Tết: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch

Team Building, du lịch trong và ngoài nước 1- 2 lần/ năm và nhiều sự kiện nội bộ trong năm như: YEP, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3; Thi đấu Bi-a, Bóng đá, Cầu Lông,...

Văn phòng làm việc sáng tạo với nhiều tiện ích như: Lò vi sóng, Tủ lạnh, khu Pantry,...

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành

Làm việc hướng mục tiêu, được chủ động đề xuất các ýkiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng tiến trong công việc.

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Tham gia vào các dự án với các đối tác lớn ở nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

