Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH YMTECH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Bộ Quốc phòng, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

• Quản lý thu chi, thanh toán lương nhân viên.

• Mua sắm văn phòng phẩm/dịch vụ.

• Khai báo bảo hiểm cho nhân viên.

• Hỗ trợ công ty dịch vụ kế toán lưu trữ, quản lý hóa đơn, báo cáo thuế

• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

• Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

• Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty

• Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu.

• Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán theo yêu cầu.

• Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, theo năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

• Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ cho dịch vụ thuế nếu cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

• Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Nữ

Từ 35t trở lên

Trên 5 năm kinh nghiệm làm công ty xây dựng là một lợi thế.

• Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND

• Thưởng cuối năm: Tháng lương thứ 13

• Chế độ phúc lợi:

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

