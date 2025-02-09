Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH YMTECH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH YMTECH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH YMTECH MEDIA
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY TNHH YMTECH MEDIA

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH YMTECH MEDIA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chung cư Bộ Quốc phòng, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Quản lý thu chi, thanh toán lương nhân viên.
• Mua sắm văn phòng phẩm/dịch vụ.
• Khai báo bảo hiểm cho nhân viên.
• Hỗ trợ công ty dịch vụ kế toán lưu trữ, quản lý hóa đơn, báo cáo thuế
• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
• Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán
• Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty
• Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu.
• Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán theo yêu cầu.
• Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, theo năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
• Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ cho dịch vụ thuế nếu cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
• Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ
Từ 35t trở lên
Trên 5 năm kinh nghiệm làm công ty xây dựng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH YMTECH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 VND
• Thưởng cuối năm: Tháng lương thứ 13
• Chế độ phúc lợi:
Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức.
Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YMTECH MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YMTECH MEDIA

CÔNG TY TNHH YMTECH MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 157 Phạm Văn Đồng - Mai Dịch - Cầu Giấy- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

