Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ TST làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô TT4 - 2 Khu đấu giá QSDD Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Kiểm tra và xuất hóa đơn tài chính Bán ra.

Kiểm tra và nhập dữ liệu hóa đơn tài chính Mua vào

Thực hiện các phiếu chi chi lương hàng tháng.

Khai báo & tính khấu hao TSCĐ & đăng ký TSCĐ tại cơ quan thuế, phân bổ CCDC, kết chuyển doanh thu chi phí nhằm xác định kết quả kinh doanh hàng tháng, làm cơ sở ước tính thuế TNDN phải nộp.

Lập Báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ.

Thực hiện các bút toán BHXH, BHYT và các bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh.

Lập & gửi các báo cáo định kỳ cho cấp trên theo quy định.

Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN để hoàn thành báo cáo cuối năm và có số liệu cung cấp cho cơ quan thuế khi kiểm tra.

Dựa vào bảng kê bán ra, mua vào và hóa đơn điều chỉnh trả hàng lên tờ khai báo cáo GTGT trên phần mềm HTKK xuất file gửi tờ khai điện tủ cho cơ quan thuế.

Lập và gửi giấy nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế môn bài, ... theo quy định của pháp luật..

Thực hiện các giao dịch với ngân hàng ( sao kê sổ phụ, thanh toán quốc tế, hồ sơ giải ngân ...)

Thực hiện báo cáo doanh thu hàng tháng.

Thực hiện báo cáo công nợ khách hàng.

Kinh nghiệm thực hiện và kiểm tra : báo cáo thuế và quyết toán thuế trên 2 năm.

Kinh nghiệm về nghành nghề thiết bị máy móc là điểm cộng.

Nhạy bén và ham học hỏi.

Gắn bó và ổn định lâu dài.

Tốt nghiệp trình độ Đại Học chuyên ngành kế toán, khối ngành kinh tế

Tuân thủ, nhanh nhẹn, trung thực, tỷ mỷ

Thu nhập: 10 - 12 triệu dựa trên năng lực và kinh nghiệm (trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn)

Thời gian làm việc từ 8h - 17h từ thứ 2 đến thứ 7

Chế độ thưởng, lễ, lương thứ 13 (Thưởng Tết),

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Ngày nghỉ và các chế độ khác theo quy định;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

