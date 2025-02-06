Tuyển Kế toán tổng hợp Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

· Nghiên cứu yêu cầu của công tác kế toán, các quy định văn bản luật pháp liên quan, xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến tài chính, kế toán với mục tiêu hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định về nghiệp vụ kế toán tài chính trong khuôn khổ các quy định của BVB và quy định của Nhà nước;

· Hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc trong công tác kế toán của các đơn vị trong hệ thống;

· Tham gia góp ý các dự thảo cơ chế nghiệp vụ của các phòng ban khác;

· Tham gia các dự án, đề án liên quan công tác kế toán, tài chính;

· Tham gia công tác kiểm tra giám sát hoạt động kế toán của các đơn vị trong hệ thống;

· Tham gia công tác đào tạo liên quan công tác kế toán;

· Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành: tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;

· Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tại các Ngân hàng;

· Am hiểu quy định về hạch toán kế toán, các sản phẩm và quy trình nghiệp vụ ngân hàng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với hệ thống ngân hàng lõi T24).

· Có tư duy logic; kỹ năng soạn thảo văn bản tốt; kỹ năng phân tích và tổng hợp; kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp tốt;

· Ưu tiên có kiến thức về VAS và IFRS;

Ưu tiên kỹ năng tiếng Anh thành thạo

Tại Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chính sách đãi ngộ tài chính

Lương chức danh

Phụ cấp: Phụ cấp trang điểm (dành cho CBNV nữ), Phụ cấp ăn trưa, Phụ cấp xăng xe/đi lại, Phụ cấp điện thoại, Phụ cấp độc hại,...

Chế độ phúc lợi: công đoàn Tập đoàn BẢO VIỆT, công đoàn BAOVIET Bank tặng quà hoặc tiền mặt cho CBNV nhân các dịp lễ, Tết, Ngày kỷ niệm của ngân hàng; Tết trung thu/Ngày Quốc tế Thiếu nhi (dành cho con CBNV)...

Thưởng hiệu suất lao động: là phần thu nhập được trả dựa trên hiệu suất lao động tương ứng với công việc được giao đảm nhận.

Thưởng kinh doanh: BAOVIET Bank trả thưởng hàng năm cho CBNV theo kết quả kinh doanh của ngân hàng và đánh giá hiệu quả làm việc của CBNV.

2. Chính sách đãi ngộ phi tài chính

Chế độ bảo hiểm kết hợp con người (dành cho CBNV có thâm niên làm việc chính thức dưới 12 tháng).

Chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện (dành cho CBQL và CBNVcó thâm niên làm việc chính thức đủ 12 tháng trở lên).

Chế độ nghỉ phép: 12 ngày, cứ 5 năm làm việc tại BAOVIET Bank thì được nghỉ thêm 01 ngày.

Chế độ đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company

