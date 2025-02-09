Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VELOCITI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 35, sunrise G, The manor central park, Nguyễn Xiển, Hà Nội, Thanh Trì, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

+ Công việc hằng ngày:

Hạch toán và kê khai các giao dịch thu – chi tiền, Nhập xuất hàng hóa.

Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn trước khi nhập vào sổ sách kế toán

Quản lý công nợ phải thu và phải trả.

Kiểm tra và lập báo cáo về tình trạng xuất - nhập – tồn.

Lưu trữ và xử lý dữ liệu, chứng từ kế toán.

Theo dõi nhập – xuất – tồn. Cân đối và Xuất hóa đơn GTGT nếu phát sinh.

+ Công việc hằng tháng:

Lập BCTC nội bộ theo yêu cầu cấp trên.

Tính toán lương theo hợp đồng lao động.

Đối chiếu số liệu và thống kê chi tiết dữ liệu phân bổ.

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và khấu hao.

Công việc hằng quý:

Lập nộp tờ khai thuế, báo cáo định kỳ theo quy định..

Tổng hợp, thống kê và đối chiếu các số liệu báo cáo.

Làm các báo cáo nội bộ về số liệu hạch toán và số liệu phát sinh trong quý.

+ Công việc hằng năm:

Lập báo cáo tài chính.

Kiểm tra số liệu cuối kỳ.

In và lưu trữ sổ sách theo quy định.

Và các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Có kinh nghiệm KTTH nội bộ ít nhất 3 năm trở lên, Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm Thành thạo lập, phân tích, đọc hiểu BCTC.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Thu nhập: 12-15 triệu (Thỏa thuận theo năng lực)

Chế độ BHXH theo Quy định của Nhà Nước.

Chế độ thưởng theo quy định Công ty

