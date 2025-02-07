Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 77 Ngõ 264 Ngọc Thụy,, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hạch toán đúng đối tượng, đúng chuẩn mực, kết chuyển số liệu sau khi đối chiếu các phần hành

Kiểm tra và đảm bảo tính hợp lý, chính xác của các hạch toán kế toán, công nợ, thu chi, bảng lương, giá thành và báo cáo thuế hàng tháng. Tổng hợp các báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm.

Cung cấp số liệu, giải trình cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng (nếu có)

Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, thuế, BHXH và báo cáo theo quy định của công ty.

Lên đơn hàng cho bộ phận kinh doanh

Kiểm soát nhập xuất tồn kho hàng hóa theo quy trình của công ty.

Cân đối và báo cáo định kỳ chi phí đầu vào tương ứng với doanh thu bán ra của công ty.

Phối hợp bộ phận kinh doanh lập hợp đồng kinh tế; sắp xếp lưu trữ các hợp đồng.

Tính lương nhân viên

Thực hiện công việc khác được giao.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán

Am hiểu hệ thống kế toán Việt Nam, có khả năng quản lý và sắp xếp công việc

Sử dụng thành thạo phần mềm Misa

Kinh nghiệm trên 1 năm vị trí Kế toán tổng hợp

Tại CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật Lao động, các chế độ BHXH, BHYT, BHTT theo quy định Nhà nước

Các chế độ phúc lợi đầy đủ: thưởng lễ, tết, sinh nhật hàng năm

Thưởng lương tháng 13, mỗi năm xét tăng lương 1 lần.

Thời gian và địa điểm làm việc:

Thời gian: Từ thứ 2 đến Thứ 6 (sáng 08:00 đến 12:00, chiều 13h30 đến 17:00), Thứ 7 (Từ 08:00 đến 12:00), Nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật

Địa điểm: Số 77, Ngõ 264 Phố Ngọc Thụy, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin