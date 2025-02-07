Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI TOÀN CẦU HTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 924B Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

● Lấy và kiểm tra dữ liệu từ phần mềm bán hàng sang phần mềm kế toán

● Kiểm tra, hạch toán đầu vào: Hóa đơn, ngân hàng, tiền mặt, chi phí lương, BHXH...

● Đầu ra: Xuất hóa đơn, hạch toán doanh thu

● Tờ khai, báo cáo: Lên tờ khai tháng, báo cáo tài chính năm

● Các công việc khác theo yêu cầu của KTT

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Nữ, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. Ưu tiên các trường Đại học Kinh tế quốc dân, học viện ngân hàng, học viện tài chính, Đại học Thương mại

● Có kinh nghiệm 2 năm làm kế toán tổng hợp - thuế, đã có kinh nghiệm quyết toán thuế.

● Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Fast, đã có kinh nghiệm làm trong mảng bán lẻ.

● Có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm, chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI TOÀN CẦU HTH Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập 12 - 14 triệu/tháng, thỏa thuận theo năng lực;

● Phụ cấp ăn trưa: 650.000đ/tháng

● Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, du lịch, ngày phép,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI TOÀN CẦU HTH

