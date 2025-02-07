Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Số 47 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện công trình (hàng giao, thu tiền, hóa đơn,...) theo yêu cầu của cấp trên

Đối chiếu với nhà thầu để xuất hóa đơn cho chủ đầu tư, thầu phụ theo từng đợt thanh toán.

Hạch toán kế toán các khoản phải thu, phải trả, chi phí liên quan đến công trình.

Lưu trữ hợp đồng cung cấp hàng hoá, mở sổ theo dõi tình hình thực hiện và thanh toán của Chủ Đầu Tư và Thầu phụ

Theo dõi và quản lý công nợ của chủ đầu tư và thầu phụ

Đối chiếu công nợ nội bộ, các khoản chi hộ, tiền chuyển về.

Soạn thảo hợp đồng, bảo đảm tính chính xác của hợp đồng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Ưu tiên ứng viên từng làm vị trí Kế toán trong các công ty xây dựng, nội thất, bất động sản.

Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán, thuế;

Thành thạo tin học văn phòng

Kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập, tự tổ chức, sắp xếp công việc, kỹ năng làm việc nhóm;

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, chuyên tâm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000 – 17.000.000 + Lương tháng 13

Làm việc trong môi trường năng động, giàu sức sáng tạo và cảm hứng

Nhiều cơ hội thăng tiến

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng tháng lương 13, thưởng doanh thu năm, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm theo chính sách công ty.

Thời gian làm việc: Từ T2-T7; T7 nghỉ cách tuần (Sáng: 8h00-12h; chiều: 13h30-17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển

