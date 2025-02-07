Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 6, Số 47 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện công trình (hàng giao, thu tiền, hóa đơn,...) theo yêu cầu của cấp trên
Đối chiếu với nhà thầu để xuất hóa đơn cho chủ đầu tư, thầu phụ theo từng đợt thanh toán.
Hạch toán kế toán các khoản phải thu, phải trả, chi phí liên quan đến công trình.
Lưu trữ hợp đồng cung cấp hàng hoá, mở sổ theo dõi tình hình thực hiện và thanh toán của Chủ Đầu Tư và Thầu phụ
Theo dõi và quản lý công nợ của chủ đầu tư và thầu phụ
Đối chiếu công nợ nội bộ, các khoản chi hộ, tiền chuyển về.
Soạn thảo hợp đồng, bảo đảm tính chính xác của hợp đồng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ Công ty.
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên từng làm vị trí Kế toán trong các công ty xây dựng, nội thất, bất động sản.
Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán, thuế;
Thành thạo tin học văn phòng
Kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập, tự tổ chức, sắp xếp công việc, kỹ năng làm việc nhóm;
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, chuyên tâm với công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, giàu sức sáng tạo và cảm hứng
Nhiều cơ hội thăng tiến
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng tháng lương 13, thưởng doanh thu năm, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm theo chính sách công ty.
Thời gian làm việc: Từ T2-T7; T7 nghỉ cách tuần (Sáng: 8h00-12h; chiều: 13h30-17h30).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
