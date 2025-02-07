Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà máy Sunhouse km21 - km22, Ngọc Liệp, Quốc Oai, Huyện Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

1. Quản lý thành phẩm

- Kiểm tra xuất thành phẩm, lập hóa đơn bán hàng

- Đối chiếu thành phẩm nhập kho

- Quản lý hàng trả lại

- Lập phiếu xuất bán thanh lý phế liệu, các loại khác

2. Làm báo cáo chi phí

3. Báo cáo tài chính:

- Kiểm tra dữ liệu: hạch toán, tổng quát các loại sổ sách

- Trích và hạch toán lương

- Kiểm tra & complete lệnh sản xuất

- Kết chuyển chi phí giá thành

- Lập báo cáo chi phí bình quân trên 1 sản phẩm quy đổi

4. Công việc khác:

- Báo nợ nhận nợ

- Tính giá bán sản phẩm

5. Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Đại học trở lên

Chuyên môn: chuyên ngành kế toán/ kế toán doanh nghiệp và các ngành liên quan

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương, 1 năm kinh nghiệm làm trong môi trường sản xuất

Khả năng:

Thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên ứng viên sử dụng hệ thống ERP

Quyền Lợi

Mức thu nhập: 12 – 16 tr/tháng

Thưởng KPIs

Phụ cấp ăn trưa tại công ty

Xe đưa đón từ nội thành

Du lịch nghỉ mát + Phúc lợi những ngày lễ tết

Tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

