Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát số dư hệ thống các tài khoản trên phần mềm kế toán, chốt số liệu các tháng để đảm bảo số liệu chính xác, khớp với chứng từ được hạch toán và ghi nhận kịp thời khóa sổ kế toán
Kiểm soát chi phí vận hành, cửa hàng. Trực tiếp đối ứng công việc với bộ phận hành chính, mua hàng, SC, marketting ... trong việc phối hợp hướng dẫn phòng ban liên quan đến nghiệp vụ thanh toán
Quản lý và xác minh tính hợp pháp các chứng từ thu – chi, Theo dõi và báo cáo quản lý các tài khoản thu – chi; Thực hiện giao dịch với Ngân hàng. Theo dõi tiền gửi ngân hàng
Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng;
Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...
Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ.
Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó.
Kiểm tra đối chiếu các số liệu với phần mềm Kiot Việt, phần mềm Misa
Phụ trách kiểm tra một số nhóm chi phí cần tối ưu. Phản hồi kết quả tối ưu chi phí cho các đơn vị
Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp
Nắm vững quy định về hóa đơn, hồ sơ quy định trong thanh toán đảm bảo tính hợp lý hợp lệ của hồ sơ thanh toán
Thực hiện các công việc kế toán khác theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng, BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc tương đương.
Ưu tiên 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.
Ưu tiên có nghiệp vụ kế toán tổng hợp
Thành thạo phần mềm Misa, KiotViet là điểm cộng.
Có khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt, nhanh nhẹn và biết cách ứng biến tùy tình huống khi làm việc với đối tác của công ty.
Có khả năng phân tích số liệu, đàm phán, thuyết trình chuẩn xác nội dung khi làm việc với đối tác, liên phòng ban
Là người chăm chỉ, cầu tiến, trung thực, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc lý tưởng, được tôn trọng:
Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên. OmiGroup tự hào ghi danh “Nơi làm việc xuất sắc Great Place to Work tại Việt Nam.
Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45) và làm việc Thứ 7 online.
Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động.
Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline.
Văn phòng làm việc không gian làm việc mở, khu pantry miễn phí đồ uống.
No Dresscode: trang phục đi làm thoải mái, tôn trọng cá nhân.
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:
Mentor 1-1, sát sao tận tình.
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm.
Văn hóa học tập mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển (tài trợ 100% chi phí thi chứng chỉ liên quan tới công việc,... Review nâng lương đối với ứng viên thi đạt chứng chỉ chuyên môn;..).
Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như: Leader, Manager,...
Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:
Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.
Xét tăng lương/thăng hàng năm.
Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 18 tháng.
Bảo hiểm sức khỏe miễn phí theo chính sách Omizen Care.
Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc.
Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.
Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/nă

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13, Tòa nhà 789, 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

