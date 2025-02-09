Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tháp B Tòa Central Point 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra chứng từ, hạch toán các chứng từ phát sinh

Theo dõi và quản lý công nợ, tài sản, khấu hao tài sản...

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

Phối hợp với các phòng ban xây dựng quy trình...

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.

Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm trở lên tại vị trí tương đương

Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo: Word, Excel; phần mềm kế toán;

Am hiểu pháp luật về thuế, bảo hiểm, pháp luật lao động.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các nhà mạng viễn thông và làm việc cho các doanh nghiệp CNTT

Có kỹ năng giao tiếp, chịu áp lực tốt.

Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao, làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Tham gia BH Tự nguyện NV Care

Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc

Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..

Trợ cấp thai sản hấp dẫn cho nhân viên nữ

Đào tạo:

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến

Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn

Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty

Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

