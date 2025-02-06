Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Quản lý công nợ phải trả và kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của hóa đơn và các chứng từ kế toán;

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng;

- Tính lương, bảo hiểm hàng tháng;

- Hạch toán các bút toán kế toán và hỗ trợ hoàn thiện các báo cáo nội bộ ;

- Lập tờ khai thuế VAT, PIT, FCT hàng tháng;

- Quản lý lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán;

- Làm các báo cáo theo yêu cầu Công ty mẹ kịp thời và chính xác;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, thuế;

- Tuổi đến 35 tuổi;

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm liên tục làm ở vị trí kế toán viên;

- Có kinh nghiệm hoàn thuế và tiếp các đoàn thanh thanh kiểm tra thuế;

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc, trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, sẵn sàng học hỏi và thách thức bản thân;

- Biết tiếng Nhật hoặc làm việc ở Công ty IT của Nhật Bản là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương gross đến 20,000,000 VND;

- Thưởng tết và thưởng đánh giá 1 lần/năm; tăng lương 1 lần/năm;

- Bảo hiểm bắt buộc đóng theo lương thực tế, bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt công ty tài trợ, trợ cấp ăn trưa;

- Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm;

- Teambuilding hàng quý, tham gia các câu lạc bộ ở công ty: Yoga, Bóng đá, Cầu lông

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

