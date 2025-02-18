Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 850 USD

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 850 USD

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus

Mức lương
650 - 850 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Depot VinBus, Lô GS P03

- KĐT Vinhomes Smart City, Ngã tư Tây Mỗ Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 650 - 850 USD

Kế toán tổng hợp - Công việc hàng ngày:
-Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát tổng thể việc hạch toán của các kế toán để đảm bảo không có các sai sót trọng yếu, tuân thủ theo quy định của chuẩn mực/chế độ kế toán cũng như các quy định nội bộ của Tập đoàn.
- Thực hiện kiểm tra các nghiệp vụ về thuế, lập tờ khai, các báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế theo quy định và thực hiện nộp các nghĩa vụ thuế của Công ty.
- Cung cấp và giải trình số liệu cho Công ty kiểm toán trong việc soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp.
- Giải trình các số liệu với Cơ quan thuế, Cơ quan hữu quan trong việc thanh tra, quyết toán thuế các Công ty phụ trách theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp.
- Hướng dẫn hạch toán cho các chuyên viên kế toán khi phát sinh các giao dịch khó.
- Chuẩn bị các báo cáo, công văn cần phải công bố thông tin theo quy định về Công bố thông tin của Nhà nước, trình Trưởng phòng Tài chính – Kế toán phê duyệt công bố (trong phạm vi được phân công).
KẾ TOÁN VẬT TƯ,TÀI SẢN
- Kiểm tra hồ sơ chứng từ liên quan đến mua mới, sửa chữa nâng cấp tài sản cố định, công cụ dụng cụ (“TS”), sửa chữa bảo dưỡng đảm bảo hồ sơ hợp lệ và đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.
- Cập nhật kịp thời và đầy đủ các tiêu chí liên quan đến TS trên phần mềm khi có phát sinh tăng, giảm, thanh lý, nhượng bán và điều chuyển TS theo đúng quy trình, hướng dẫn về quản lý TS.

Với Mức Lương 650 - 850 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Depot VinBus, Lô GS P03 - KĐT Vinhomes Smart City, Ngã tư Tây Mỗ Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-650-850-thang-tai-ha-noi-job308824
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHỰA ĐÔNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHỰA ĐÔNG Á
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM ĐẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM ĐẠO
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN CỨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN CỨNG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SET UP VÀ NHƯỢNG QUYỀN KBT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SET UP VÀ NHƯỢNG QUYỀN KBT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Ba
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Fujitec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Công ty TNHH Fujitec Việt Nam
500 - 700 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Tập Đoàn Công Nghệ G-Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Công Nghệ G-Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Vihamark làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty TNHH MTV Vihamark
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Fujitec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Công ty TNHH Fujitec Việt Nam
500 - 700 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HS GOLF VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HS GOLF VIỆT NAM
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
17 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HERBLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HERBLAND
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI NHÀ CUỘC SỐNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI NHÀ CUỘC SỐNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cela Paw làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Cela Paw
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HOÀI NGÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HOÀI NGÔ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Giải pháp DolCus làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Giải pháp DolCus
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM&SX Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty TNHH TM&SX Hoàng Mai
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần Ico Euro
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KOREA RENTAL VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH KOREA RENTAL VINA
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐIỆN VIỆT NAM
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng DELTA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu Công ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng DELTA Pro Company
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm