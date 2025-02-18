Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 850 USD

Kế toán tổng hợp - Công việc hàng ngày:

-Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát tổng thể việc hạch toán của các kế toán để đảm bảo không có các sai sót trọng yếu, tuân thủ theo quy định của chuẩn mực/chế độ kế toán cũng như các quy định nội bộ của Tập đoàn.

- Thực hiện kiểm tra các nghiệp vụ về thuế, lập tờ khai, các báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế theo quy định và thực hiện nộp các nghĩa vụ thuế của Công ty.

- Cung cấp và giải trình số liệu cho Công ty kiểm toán trong việc soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp.

- Giải trình các số liệu với Cơ quan thuế, Cơ quan hữu quan trong việc thanh tra, quyết toán thuế các Công ty phụ trách theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp.

- Hướng dẫn hạch toán cho các chuyên viên kế toán khi phát sinh các giao dịch khó.

- Chuẩn bị các báo cáo, công văn cần phải công bố thông tin theo quy định về Công bố thông tin của Nhà nước, trình Trưởng phòng Tài chính – Kế toán phê duyệt công bố (trong phạm vi được phân công).

KẾ TOÁN VẬT TƯ,TÀI SẢN

- Kiểm tra hồ sơ chứng từ liên quan đến mua mới, sửa chữa nâng cấp tài sản cố định, công cụ dụng cụ (“TS”), sửa chữa bảo dưỡng đảm bảo hồ sơ hợp lệ và đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

- Cập nhật kịp thời và đầy đủ các tiêu chí liên quan đến TS trên phần mềm khi có phát sinh tăng, giảm, thanh lý, nhượng bán và điều chuyển TS theo đúng quy trình, hướng dẫn về quản lý TS.