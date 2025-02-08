Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần BT Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Công việc hàng ngày:

- Nhập dữ liệu, xử lý thông tin, số liệu kế toán, chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty

- Hạch toán chi phí khấu hao,công nợ, Thuế…

- Kiểm soát theo dõi nhắc nhở kế toán viên về mặt công nợ KH, NCC…

- Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm, tỷ lệ hao hụt NVL, chi phí sản xuất dở dang…

2. Công việc hàng tháng:

- Theo dõi số liệu khi định kỳ hàng tháng

- Tính lương và lập bảng lương cho toàn NV Công ty

- Lập bảng phân bổ chi phí khấu hao, chi phí ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ…

- Thực hiện các bút toán kết chuyển và phân bổ

- Theo dõi kiểm tra và lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, các loại thuế

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ hàng tháng

3. Công việc hàng Quý:

- Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính, Thuế GTGT, thuế TNCN hàng quý

- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

- Lập báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo

4. Công việc hàng năm:

- Nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài theo năm

- Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính

- Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính

- Kiểm tra cân đối giữa số liệu kế toán và chi tiết và tổng hợp

- Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản hàng năm

- Lập bảng quyết toán thuế TNDN, TNCN

- Lập báo cáo tài chính thuế, nội bộ của Công ty

- Làm các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo