Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần y tế Toàn Cầu làm việc tại Ninh Bình thu nhập 7 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Số nhà 389, Lê Thái Tổ, phường Vân Giang, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tổng hợp chứng từ, hạch toán, kê khai, quyết toán thuế GTGT, TNCN, TNDN, lên BCTC cuối năm

- Làm và quản lý hồ sơ ngân hàng

- Tổng hợp thanh toán lương hàng tháng

- Kiểm soát doanh thu

- Các công việc được giao khác

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán từ CĐ trở lên

- Có kinh nghiệm kế toán thuế

- Nhanh nhẹn, trách nhiệm với công việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở các đơn vị làm về lĩnh vực y tế, dược

Tại Công ty cổ phần y tế Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh theo năng lực

- Thưởng lễ, tết và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động

- Xét tăng lương 1 lần/năm, chế độ nghỉ mát, teambuilding, sinh nhật, hiếu hỷ...

- Môi trường làm việc năng động, y đức, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần y tế Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.