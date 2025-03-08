Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần y tế Toàn Cầu làm việc tại Ninh Bình thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần y tế Toàn Cầu
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: Số nhà 389, Lê Thái Tổ, phường Vân Giang, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Tổng hợp chứng từ, hạch toán, kê khai, quyết toán thuế GTGT, TNCN, TNDN, lên BCTC cuối năm
- Làm và quản lý hồ sơ ngân hàng
- Tổng hợp thanh toán lương hàng tháng
- Kiểm soát doanh thu
- Các công việc được giao khác
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán từ CĐ trở lên
- Có kinh nghiệm kế toán thuế
- Nhanh nhẹn, trách nhiệm với công việc
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở các đơn vị làm về lĩnh vực y tế, dược
Tại Công ty cổ phần y tế Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh theo năng lực
- Thưởng lễ, tết và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động
- Xét tăng lương 1 lần/năm, chế độ nghỉ mát, teambuilding, sinh nhật, hiếu hỷ...
- Môi trường làm việc năng động, y đức, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần y tế Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
