Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ ÂU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16 Đường 266, Phường 6, Quận 8, Tp. HCM, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

· Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày (thu, chi, công nợ, doanh thu, chi phí...).

· Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

· Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNDN, TNCN,...) theo quy định.

· Quản lý, theo dõi công nợ phải thu, phải trả, thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

· Kiểm soát chi phí, doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.

· Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành công việc kế toán, tài chính.

· Chuẩn bị, cung cấp số liệu phục vụ quyết toán thuế, kiểm toán, thanh tra thuế khi có yêu cầu.

· Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định.

· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

· Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

· Có kinh nghiệm, nghiệp vụ kế toán.

· Am hiểu các quy định về kế toán, thuế, luật doanh nghiệp.

· Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast...) và tin học văn phòng.

· Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

· Ưu tiên dưới 28 tuổi nhanh nhẹn để theo sát phần mềm.

· Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

· Yêu cầu khi phỏng vấn mang theo bộ hồ sơ bằng cấp công chứng

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ ÂU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương thỏa thuận theo năng lực (8 triệu - 15 triệu/tháng).

· Thưởng theo hiệu quả công việc, lương tháng 13, chế độ BHXH, BHYT đầy đủ.

· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.

· Nghỉ phép, lễ, tết theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ ÂU VIỆT

