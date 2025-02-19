Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ ÂU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ ÂU VIỆT
- Hồ Chí Minh:
- 16 Đường 266, Phường 6, Quận 8, Tp. HCM, Quận 8
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
· Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày (thu, chi, công nợ, doanh thu, chi phí...).
· Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
· Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNDN, TNCN,...) theo quy định.
· Quản lý, theo dõi công nợ phải thu, phải trả, thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
· Kiểm soát chi phí, doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.
· Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành công việc kế toán, tài chính.
· Chuẩn bị, cung cấp số liệu phục vụ quyết toán thuế, kiểm toán, thanh tra thuế khi có yêu cầu.
· Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định.
· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Có kinh nghiệm, nghiệp vụ kế toán.
· Am hiểu các quy định về kế toán, thuế, luật doanh nghiệp.
· Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast...) và tin học văn phòng.
· Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
· Ưu tiên dưới 28 tuổi nhanh nhẹn để theo sát phần mềm.
· Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
· Yêu cầu khi phỏng vấn mang theo bộ hồ sơ bằng cấp công chứng
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ ÂU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
· Thưởng theo hiệu quả công việc, lương tháng 13, chế độ BHXH, BHYT đầy đủ.
· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.
· Nghỉ phép, lễ, tết theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ ÂU VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
