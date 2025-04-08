Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Barun Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - DP01 Khu biệt thự song lập Phú Long, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển

- Theo dõi doanh thu bán hàng phát sinh trên hệ thống bán hàng.

- Hạch toán doanh thu bán hàng, hạch toán nhập kho hàng hóa.

- Xuất hóa đơn giá trị gia tăng

- Kiểm tra hồ sơ thanh toán trên hệ thống nội bộ.

- Định khoản chi phí theo cost centers, TSCĐ, CCDC lên hệ thống kế toán.

- Báo cáo thuế GTGT.

- Đối chiếu số lượng nhập xuất hàng hóa mỗi tháng .

- Đối chiếu công nợ khách hàng, NCC mỗi tháng.

- Kiểm kê kho và lập biên bản kiểm kê.

- Thu chi giữ quỹ tiền mặt, kiểm kê quỹ.

- Lưu trữ chứng từ kế toán.

- Tham gia cung cấp tài liệu, giải trình với cơ quan thuế, kiểm toán khi được yêu cầu

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu của KTT và BGĐ.

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí KẾ TOÁN TỔNG HỢP

- Tốt nghiệp Đại Học/cao đẳng (chính quy) chuyên ngành Kế toán

- Có khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý công việc tốt;

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tỉ mĩ, cẩn thận, chịu được áp lực cao;

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán: MISA, thành thạo về việc xử lý xuất, nhập tồn hàng hóa, tin học văn phòng;

- Nắm rõ quy định và các Thông tư, Nghị định về kế toán và thuế.

Tại Công Ty Cổ Phần Barun Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và công ty.

- Chế độ phép năm theo quy định của nhà nước và công ty

- Quà thưởng các dịp lễ (Tết, sinh nhật, Quốc Khánh,...)

- Được cấp máy laptop, và các thiết bị khác phục vụ cho công việc.

- Được làm việc trong môi trường năng động, vui vẻ.

