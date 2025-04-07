Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Nhập liệu thu/chi và các nghiệp vụ kế toán liên quan như lương, thưởng, chi phí phát sinh,..

Kiểm tra/so sánh, điều chỉnh giá trị đơn hàng

Kiểm tra tiến trình lên đơn của đơn vị giao nhận, thúc đẩy nhanh đóng gói hàng và hỗ trợ lên đơn hàng điều chuyển hàng nội bộ giữa các kho

Đối soát với đơn vị vận chuyển, yêu cầu thanh toán theo lịch, cung cấp dữ liệu để

Tập hợp, kiểm soát chứng từ thanh toán từng giao dịch

Lập báo cáo doanh thu tháng/tuần/ngày hoặc khi có yêu cầu

Soạn/trình ký chứng từ mua bán, theo dõi quá trình gửi đi kho khách hàng

Kiểm soát các báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN phải nộp hàng tháng, quý, năm. Chịu trách nhiệm công tác quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu của Giám đốc.