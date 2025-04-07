Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam Pro Company
- Hồ Chí Minh: Vinhome, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Nhập liệu thu/chi và các nghiệp vụ kế toán liên quan như lương, thưởng, chi phí phát sinh,..
Kiểm tra/so sánh, điều chỉnh giá trị đơn hàng
Kiểm tra tiến trình lên đơn của đơn vị giao nhận, thúc đẩy nhanh đóng gói hàng và hỗ trợ lên đơn hàng điều chuyển hàng nội bộ giữa các kho
Đối soát với đơn vị vận chuyển, yêu cầu thanh toán theo lịch, cung cấp dữ liệu để
Tập hợp, kiểm soát chứng từ thanh toán từng giao dịch
Lập báo cáo doanh thu tháng/tuần/ngày hoặc khi có yêu cầu
Soạn/trình ký chứng từ mua bán, theo dõi quá trình gửi đi kho khách hàng
Kiểm soát các báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN phải nộp hàng tháng, quý, năm. Chịu trách nhiệm công tác quyết toán thuế với cơ quan thuế.
Tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu của Giám đốc.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và phần mềm kế toán
Hiểu biết về các quy định liên quan đến hóa đơn, chứng từ kế toán
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
