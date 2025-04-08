Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH INFLOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48 Huỳnh Mẫn Đạt, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Theo dõi các khoản tạm ứng, phải trả NCC, và các khoản phải trả khác

Tiếp nhận các chứng từ thanh toán và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ

Kiểm tra tài khoản tiền, đánh giá chênh lệch tỷ giá

Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách, các công văn, qui định có liên quan vào hồ sơ nghiệp vụ

Lập danh sách khoản nợ của các công ty, đơn vị khách hàng để sắp xếp lịch chi trả đúng hạn, đúng hợp đồng, đúng thời hạn, đôn đốc, theo dõi và trả các khoản nợ chưa thanh toán

Thu thập các hóa đơn đầu vào, hạch toán chi phí. Đối chiếu, kê khai thuế VAT, TNDN. Lập báo cáo tài chính cuối năm

Kiểm tra nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày của các kế toán phần hành thực hiện trên máy, để phát hiện và hiệu chỉnh kịp thời các sai sót (nếu có) về nghiệp vụ hạch toán, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời

Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc khi được yêu cầu

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực may mặc, thời trang là lợi thế

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo

Dùng thành thạo các phần mềm kế toán

Tin học văn phòng tốt, đặc biệt là Excel

Tại CÔNG TY TNHH INFLOW Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH theo luật quy định

Chế độ nghỉ phép năm

Lương thưởng tháng 13 (tùy vào tình hình kinh doanh của công ty)

Đánh giá năng lực 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INFLOW

