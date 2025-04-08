Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH INFLOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH INFLOW
- Hồ Chí Minh: 48 Huỳnh Mẫn Đạt, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Theo dõi các khoản tạm ứng, phải trả NCC, và các khoản phải trả khác
Tiếp nhận các chứng từ thanh toán và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ
Kiểm tra tài khoản tiền, đánh giá chênh lệch tỷ giá
Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách, các công văn, qui định có liên quan vào hồ sơ nghiệp vụ
Lập danh sách khoản nợ của các công ty, đơn vị khách hàng để sắp xếp lịch chi trả đúng hạn, đúng hợp đồng, đúng thời hạn, đôn đốc, theo dõi và trả các khoản nợ chưa thanh toán
Thu thập các hóa đơn đầu vào, hạch toán chi phí. Đối chiếu, kê khai thuế VAT, TNDN. Lập báo cáo tài chính cuối năm
Kiểm tra nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày của các kế toán phần hành thực hiện trên máy, để phát hiện và hiệu chỉnh kịp thời các sai sót (nếu có) về nghiệp vụ hạch toán, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời
Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc khi được yêu cầu
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực may mặc, thời trang là lợi thế
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo
Dùng thành thạo các phần mềm kế toán
Tin học văn phòng tốt, đặc biệt là Excel
Tại CÔNG TY TNHH INFLOW Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ nghỉ phép năm
Lương thưởng tháng 13 (tùy vào tình hình kinh doanh của công ty)
Đánh giá năng lực 1 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INFLOW
