Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH INFLOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH INFLOW
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
CÔNG TY TNHH INFLOW

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH INFLOW

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 48 Huỳnh Mẫn Đạt, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Theo dõi các khoản tạm ứng, phải trả NCC, và các khoản phải trả khác
Tiếp nhận các chứng từ thanh toán và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ
Kiểm tra tài khoản tiền, đánh giá chênh lệch tỷ giá
Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách, các công văn, qui định có liên quan vào hồ sơ nghiệp vụ
Lập danh sách khoản nợ của các công ty, đơn vị khách hàng để sắp xếp lịch chi trả đúng hạn, đúng hợp đồng, đúng thời hạn, đôn đốc, theo dõi và trả các khoản nợ chưa thanh toán
Thu thập các hóa đơn đầu vào, hạch toán chi phí. Đối chiếu, kê khai thuế VAT, TNDN. Lập báo cáo tài chính cuối năm
Kiểm tra nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày của các kế toán phần hành thực hiện trên máy, để phát hiện và hiệu chỉnh kịp thời các sai sót (nếu có) về nghiệp vụ hạch toán, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời
Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc khi được yêu cầu
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực may mặc, thời trang là lợi thế
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo
Dùng thành thạo các phần mềm kế toán
Tin học văn phòng tốt, đặc biệt là Excel

Tại CÔNG TY TNHH INFLOW Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH theo luật quy định
Chế độ nghỉ phép năm
Lương thưởng tháng 13 (tùy vào tình hình kinh doanh của công ty)
Đánh giá năng lực 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INFLOW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH INFLOW

CÔNG TY TNHH INFLOW

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà TSA, 62A Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19, quận Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

