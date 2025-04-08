Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TMDV VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 250 Phạm Hữu Lầu, Ấp 4, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP HCM, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy định công ty.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào hệ thống.

Ghi nhận các nghiệp vụ kế toán vào hệ thống phần mềm kế toán Misa

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Phân tích số liệu kế toán, cung cấp thông tin cho lãnh đạo để hỗ trợ ra quyết định.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện quy trình kế toán của công ty.

Cập nhật các kiến thức, quy định kế toán mới.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TMDV VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Làm việc từ thứ thứ 2 đến thứ 6 ( 8h-17h), thứ bảy làm việc đến 12h.

Được công ty đào tạo liên tục để nâng cao kỹ năng, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.