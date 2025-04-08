Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC YCOMPASS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong Hiệp hội - Viện và các đơn vị thành viên.

Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.

Lập các quyết toán Hiệp hội - Viện và các đơn vị thành viên và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và v.v.

Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho Hiệp hội - Viện và các đơn vị thành viên và thống kê theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm.

Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.

Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm vị trí kế toán tổng hợp.

Có khả năng tổng hợp, phân tích thông tin, số liệu.

Linh hoạt, điềm đạm trong việc hướng dẫn các bộ phận thực hiện quy trình Kế toán, cập nhật thay đổi theo qui định hiện hành.

Có khả năng quản lý công việc, thời gian và làm việc độc lập, phối hợp nhóm.

Sử dụng thành thạo MS Office và phần mềm Kế toán

Trung thực và khả năng chịu áp lực, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn và độ chính xác cao, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC YCOMPASS Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc trong môi trường nắm bắt những công nghệ hàng đầu của Việt Nam và thế giới;

Môi trường làm việc văn minh, hiện đại, trân trọng đóng góp và chia sẻ lợi ích;

Lương thưởng hấp dẫn, xứng đáng với năng lực và đóng góp.

Phụ cấp hỗ trợ sử dụng Laptop cá nhân, ăn trưa, khác (Nếu có);

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, lương tháng thứ 13...);

Các hoạt động teamwork, teambuiding...xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC YCOMPASS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin