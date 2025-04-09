Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Kiểm tra và đối chiếu dữ liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và dữ liệu hợp nhất.
- Xem xét các mục nhập kế toán của các giao dịch.
- Kiểm tra và đối chiếu hàng tồn kho kế toán với hàng tồn kho thực tế; đảm bảo tính nhất quán giữa dữ liệu kế toán chi tiết và dữ liệu hợp nhất.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ về độ chính xác và phù hợp với các báo cáo chi tiết.
- Ghi lại thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công cụ & thiết bị, nợ phải trả và các giao dịch khác.
- Chuẩn bị báo cáo phân bổ cho chi phí, ghi lại phân bổ và chuyển nhượng.
- Theo dõi và quản lý các khoản nợ phải trả thông qua báo cáo các khoản phải thu.
- Xác định và đề xuất các khoản dự phòng hoặc giải pháp cho các khoản nợ khó đòi trên toàn công ty.
- Giám sát và kiểm tra các hoạt động hàng tồn kho thông qua kế toán kho.
- Xem xét và xác minh các báo cáo thuế định kỳ.
- Hướng dẫn và xử lý các giao dịch kế toán.
- Chuẩn bị bảng cân đối thử và báo cáo tài chính hàng tháng và hàng quý, đồng thời cung cấp các giải thích chi tiết khi được yêu cầu.
- Theo dõi và chuẩn bị các báo cáo nội bộ khi được yêu cầu.
- Tham gia kiểm toán và kiểm tra hàng tồn kho.
- Cải thiện các phương pháp kế toán và hệ thống báo cáo.
- Cung cấp và giải thích dữ liệu cho Kế toán trưởng khi được yêu cầu.
- Lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 3-5 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp.
- Giao tiếp bằng tiếng Nhật N3
- Có khả năng biên soạn và hiểu các quy định kế toán của Việt Nam.
Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Khám sức khỏe
- Sẽ chia sẻ trong buổi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI