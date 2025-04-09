Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

- Kiểm tra và đối chiếu dữ liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và dữ liệu hợp nhất.

- Xem xét các mục nhập kế toán của các giao dịch.

- Kiểm tra và đối chiếu hàng tồn kho kế toán với hàng tồn kho thực tế; đảm bảo tính nhất quán giữa dữ liệu kế toán chi tiết và dữ liệu hợp nhất.

- Kiểm tra số dư cuối kỳ về độ chính xác và phù hợp với các báo cáo chi tiết.

- Ghi lại thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công cụ & thiết bị, nợ phải trả và các giao dịch khác.

- Chuẩn bị báo cáo phân bổ cho chi phí, ghi lại phân bổ và chuyển nhượng.

- Theo dõi và quản lý các khoản nợ phải trả thông qua báo cáo các khoản phải thu.

- Xác định và đề xuất các khoản dự phòng hoặc giải pháp cho các khoản nợ khó đòi trên toàn công ty.

- Giám sát và kiểm tra các hoạt động hàng tồn kho thông qua kế toán kho.

- Xem xét và xác minh các báo cáo thuế định kỳ.

- Hướng dẫn và xử lý các giao dịch kế toán.

- Chuẩn bị bảng cân đối thử và báo cáo tài chính hàng tháng và hàng quý, đồng thời cung cấp các giải thích chi tiết khi được yêu cầu.

- Theo dõi và chuẩn bị các báo cáo nội bộ khi được yêu cầu.

- Tham gia kiểm toán và kiểm tra hàng tồn kho.

- Cải thiện các phương pháp kế toán và hệ thống báo cáo.

- Cung cấp và giải thích dữ liệu cho Kế toán trưởng khi được yêu cầu.

- Lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.