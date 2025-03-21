Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

-Nhập hóa đơn đầu vào, đầu ra , hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày

-Tập hợp và kiểm tra hóa đơn chứng từ, hạch toán trên phần mềm Kế toán

- Hạch toán khấu hao, thu nhập, chi phí, tài sản cố định, công nợ, thuế giá trị gia tăng (GTGT)

- Lập Báo cáo Thuế hàng tháng, Báo cáo Tài chính hàng Năm và các báo cáo chi tiết.

- Lên kế hoạch phân bổ các loại chi phí , đầu ra, đầu vào , kế hoạch báo cáo thuế hàng tháng.

- Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ kẹp các loại chi phí, hoàn thiện chứng từ vào cuối mỗi tháng.

-Làm việc với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm khi có yêu cầu

- Quản lý chứng từ, Hợp đồng ,sổ sách, phiếu thu, chi, lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty theo quy định.

- Rà soát, đối chiếu các khoản phải thu/ phải trả. Đốc thúc thu hồi công nợ phải thu, theo dõi các khoản nộp NSNN…

- Làm đối chiếu công nợ hàng tháng, hàng quý, năm với các khách hàng

- Chấm công, nộp bảo hiểm hàng tháng.