Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TST VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TST VIỆT NAM

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Đông

- Hà Nội

- Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

-Nhập hóa đơn đầu vào, đầu ra , hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày
-Tập hợp và kiểm tra hóa đơn chứng từ, hạch toán trên phần mềm Kế toán
- Hạch toán khấu hao, thu nhập, chi phí, tài sản cố định, công nợ, thuế giá trị gia tăng (GTGT)
- Lập Báo cáo Thuế hàng tháng, Báo cáo Tài chính hàng Năm và các báo cáo chi tiết.
- Lên kế hoạch phân bổ các loại chi phí , đầu ra, đầu vào , kế hoạch báo cáo thuế hàng tháng.
- Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ kẹp các loại chi phí, hoàn thiện chứng từ vào cuối mỗi tháng.
-Làm việc với cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm khi có yêu cầu
- Quản lý chứng từ, Hợp đồng ,sổ sách, phiếu thu, chi, lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty theo quy định.
- Rà soát, đối chiếu các khoản phải thu/ phải trả. Đốc thúc thu hồi công nợ phải thu, theo dõi các khoản nộp NSNN…
- Làm đối chiếu công nợ hàng tháng, hàng quý, năm với các khách hàng
- Chấm công, nộp bảo hiểm hàng tháng.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính-kế toán.
- Kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm kế toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TST VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TST VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 24 dãy E, khu Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

