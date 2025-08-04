Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VVT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Detech, số 8C Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp (Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh; kiểm tra số phát sinh và số dư các tài khoản; lập các phiếu kế toán và các bút toán phân bổ định kỳ; trrích và phân bổ khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ, ...)

- Lập và nộp các tờ khai và báo cáo thuế theo quy định.

- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra.

- Lập báo cáo tài chính theo định kỳ và các báo cáo quản trị theo yêu cầu.

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ, chứng từ và dữ liệu kế toán của Công ty.

• Kinh nghiệm và chuyên môn:

• Kinh nghiệm và chuyên môn:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán: Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương Mại, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Đại học Quốc gia, ...

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vai trò Kế toán tổng hợp.

• Kỹ năng, phẩm chất cần có:

- Có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán, Luật thuế và các quy định pháp luật liên quan; có năng lực tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

- Sử dụng thành thạo Word, Office, Excel, ... và các phần mềm Kế toán

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc là một lợi thế

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Có khả năng làm việc và giải quyết vấn đề độc lập, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VVT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn và nhiều chế độ đãi ngộ:

+ Đóng BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức

+ Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe

+ Khám sức khỏe định kỳ

+ Thưởng các dịp lễ hàng năm; lương tháng 13

+ Thưởng định kỳ theo hiệu quả công việc.

- Thử việc hưởng nguyên lương.

- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ, chuyên nghiệp, được tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, thuế, sử dụng phần mềm kế toán, ...

