Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Sunrise BMT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 32, Khu đô thị Nam 32, Thị Trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phối hợp với bộ phận thi công tổng hợp khối lượng để nghiệm thu và xuất hóa đơn theo từng kỳ cho từng công trình.

Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh, lập và duy trì sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp với các bộ phận để theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả với khách hàng, nhà cung cấp. Phối hợp đặt hàng và quản lý đơn đặt hàng cho từng công trình.

Lập báo cáo tài chính định kỳ tháng, quý, năm theo đúng quy định.

Kiểm tra và đối chiếu các chứng từ kế toán, hóa đơn, hợp đồng, chứng từ thanh toán, bảo đảm tính hợp lý, hợp lệ và chính xác.

Lập và nộp các báo cáo thuế theo đúng hạn. Đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Quản lý và hoàn thiện các thủ tục theo quy định của BHXH.

Chấm công và tính lương hàng tháng của toàn bộ nhân sự công ty theo quy định của pháp luật.

Quản lý hồ sơ, hợp đồng và các văn bản liên quan của công ty.

Thực hiện một số công việc kế toán khác theo sự phân công của Ban giám đốc công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tốt nghiệp chuyên ngành kế toán từ cao đẳng trở lên.

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực xây dựng.

Có hiểu biết về BHXH.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán.

Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ và chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Sunrise BMT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 10.000.000đ - 12.000.000đ/tháng.

Đóng BHXH đầy đủ và các chế độ khác theo quy định của Luật lao động.

Chủ động sắp xếp thời gian theo công việc được giao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Sunrise BMT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin