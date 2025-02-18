Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 Ngõ 45A Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế như thu thập và xử lý các chứng từ kế toán, lập và kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.

- Quản lý và kiểm soát theo dõi công nợ.

- Làm hợp đồng, hồ sơ thanh toán.

- Làm hồ sơ và thực hiện giao dịch với ngân hàng.

- Tham gia chuẩn bị và nộp các tờ khai thuế.

- Tính toán lương và chi phí, tính toán giá trị tồn kho, khấu hao tài sản cố định và giá trị các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

- Phối hợp tham gia lập báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Tham gia Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty.

- Tham gia xây dựng và cải tiến hệ thống kế toán của công ty.

- Phối hợp tham gia công tác quyết toán thuế.

- Tư vấn về các vấn đề thuế cho công ty.

- Cập nhật các quy định mới về thuế.

- Làm việc với các cơ quan nhà nước để giải quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm bộ phận kế toán.

- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.

- Thực hiện các công việc khác do trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo phân công.

- Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp thuế

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính

- Kỹ năng:

• Nắm vững kiến thức về kế toán, thuế và các quy định pháp luật liên quan.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.

• Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.

• Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.

• Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

• Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, giao tiếp tốt

• Biết Tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường làm việc sang trọng, chuyên nghiệp, nhân văn, bền vững và thân thiện;

- Lương thỏa thuận phù hợp năng lực và kinh nghiệm làm việc.

- Thưởng lương tháng thứ 13; thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty; các chính sách thưởng khác của công ty (nếu có).

- Tổ chức du lịch nghỉ mát 1 lần/năm

- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại, nghỉ các dịp lễ, tết và tham gia hoạt động Team building, văn hóa của Công ty.

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao động hiện hành.

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, đào tạo thuê ngoài chuyên sâu nâng cao trình độ và nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH QUANG

