Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TEEGO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TEEGO VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa B25+26 Sunshine City, KĐT Ciputra, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý số liệu kế toán: Ghi chép, kiểm tra, đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế; lập và quản lý bút toán kết chuyển, điều chỉnh, phân bổ.
- Báo cáo tài chính và thuế: Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm); nộp đúng hạn các báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN); đối chiếu, giải trình số liệu với cơ quan thuế khi cần.
- Quản lý công nợ: theo dõi và kiểm soát công nợ phải thu, phải trả; lập kế hoạch thu hồi hoặc thanh toán đúng hạn.
- Quản lý tài sản cố định: Theo dõi tình trạng, khấu hao tài sản cố định, kiểm kê định kỳ tài sản, vật tư, hàng tồn kho.
- Kiểm tra và hướng dẫn: kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán, hỗ trợ và hướng dẫn các kế toán viên khác khi cần
- Kê khai, theo dõi và quản lý Bảo hiểm xã hội
- Tính lương, thanh toán lương
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, SAP...) exel, và các công cụ văn phòng, giỏi phân tích, tổng hợp số liệu.
- Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán.
- Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm, quản lý thời gian, làm việc độc lập và nhóm tốt; chịu áp lực cao.
- Sẵn sàng làm ngoài giờ khi cần; cập nhật và tuân thủ các thay đổi về quy định kế toán, thuế
- Khả năng giao tiếp và làm việc với các phòng ban, đối tác, và cơ quan nhà nước.
Tại CÔNG TY TNHH TEEGO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- Có cơ hội phát triển và thăng tiến
- Hỗ trợ ăn uống trong ca làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TEEGO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI