Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TEEGO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TEEGO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH TEEGO VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TEEGO VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa B25+26 Sunshine City, KĐT Ciputra, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý số liệu kế toán: Ghi chép, kiểm tra, đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế; lập và quản lý bút toán kết chuyển, điều chỉnh, phân bổ.
- Báo cáo tài chính và thuế: Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm); nộp đúng hạn các báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN); đối chiếu, giải trình số liệu với cơ quan thuế khi cần.
- Quản lý công nợ: theo dõi và kiểm soát công nợ phải thu, phải trả; lập kế hoạch thu hồi hoặc thanh toán đúng hạn.
- Quản lý tài sản cố định: Theo dõi tình trạng, khấu hao tài sản cố định, kiểm kê định kỳ tài sản, vật tư, hàng tồn kho.
- Kiểm tra và hướng dẫn: kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán, hỗ trợ và hướng dẫn các kế toán viên khác khi cần
- Kê khai, theo dõi và quản lý Bảo hiểm xã hội
- Tính lương, thanh toán lương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đăng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính; Hiểu rõ quy định pháp luật về kế toán, thuế, tài chính
- Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, SAP...) exel, và các công cụ văn phòng, giỏi phân tích, tổng hợp số liệu.
- Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán.
- Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm, quản lý thời gian, làm việc độc lập và nhóm tốt; chịu áp lực cao.
- Sẵn sàng làm ngoài giờ khi cần; cập nhật và tuân thủ các thay đổi về quy định kế toán, thuế
- Khả năng giao tiếp và làm việc với các phòng ban, đối tác, và cơ quan nhà nước.

Tại CÔNG TY TNHH TEEGO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- Có cơ hội phát triển và thăng tiến
- Hỗ trợ ăn uống trong ca làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TEEGO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TEEGO VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô B25, B26 Dự án nhà ở thấp tầng I.A.23 thuộc khu đô thị Nam Thăng Long ( giai đoạn II), Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

