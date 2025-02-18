Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dịch vụ An Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dịch vụ An Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Dịch vụ An Care
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Dịch vụ An Care

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Dịch vụ An Care

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 101

- 103 Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và đào tạo và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên kế toán.
Tổ chức, triển khai và giám sát các quy trình, nghiệp vụ kế toán, quản lý chứng từ, sổ sách kế toán đảm bảo tuân thủ quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
Chịu trách nhiệm về tính chính xác, minh bạch của số liệu kế toán, báo cáo tài chính của công ty.
Làm việc và phối hợp với cơ quan thuế, kiểm toán và các cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề tài chính, thuế phát sinh.
Kiểm tra và nộp hồ sơ kê khai thuế hàng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính cuối năm.
Lập Báo cáo phòng kế toán hàng tháng báo cáo Giám đốc.
Lập các báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm để trình bày trước Ban Giám đốc.
Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán tài chính theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Trên 35 tuổi.
Có chứng chỉ Kế toán và ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp trở lên (Uư tiên người có chứng chỉ Kế toán trưởng). Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán.
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.
Thành thạo MS Office (Word, Excel), sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA.
Có kiến thức vững về nghiệp vụ kế toán, đặc biệt là quyết toán thuế, báo cáo tài chính.
Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, và giải quyết vấn đề tốt.
Trung thực, có trách nhiệm cao, có khả năng làm việc dưới áp lực công việc lớn.

Tại Công Ty TNHH Dịch vụ An Care Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 20 - 25 triệu (Có thể thỏa thuận theo năng lực ứng viên)
Thưởng hiệu suất: Lương tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng theo kết quả kinh doanh.
Được review lương hằng năm
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty: Khám chữa bệnh, du lịch,...
Các phúc lợi đặc biệt nhân dịp lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ...
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch vụ An Care

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch vụ An Care

Công Ty TNHH Dịch vụ An Care

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 30, đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

