Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Bolt Holdings
- Hà Nội: Tầng 10, tòa BRG Hapro Building, số 11B Cát Linh, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Cân đối chi phí, phân tích số liệu, kê khai và hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
Thực hiện tính giá thành
Kê khai, quyết toán thuế TNDN
Sắp xếp và lưu trữ chứng từ
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Đề xuất các giải pháp nhằm vận dụng linh hoạt các quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, pháp luật thuế trong công tác hạch toán kế toán tại Công ty
Tham gia xây dựng các quy trình nghiệp vụ kế toán
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu
Cập nhật thưởng xuyên và phổ biến kịp thời các quy định mới về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, pháp luật thuế đến các kế toán viên
Triển khai các công việc khác do Quản lý trực tiếp phân công phù hợp với chuyên môn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm việc tại vị trí Kế toán tổng hợp ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực Bất động sản
Khả năng kiểm tra, đối chiếu và xử lý chứng từ, hóa đơn tài chính chính xác
Nhiệt tình, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
Trung thực, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa và tin học văn phòng
Tại Công ty Cổ phần Bolt Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn,...theo quy định
Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện, đào tạo nội bộ...và các chế độ phúc lợi khác..
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và hiện đại
Tham gia các chương trình đào tạo miễn phí của Công ty và các hoạt động ngoại khóa bổ ích
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI