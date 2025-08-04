Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, tòa BRG Hapro Building, số 11B Cát Linh, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Kế toán tổng hợp

Kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Cân đối chi phí, phân tích số liệu, kê khai và hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Thực hiện tính giá thành

Kê khai, quyết toán thuế TNDN

Sắp xếp và lưu trữ chứng từ

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Đề xuất các giải pháp nhằm vận dụng linh hoạt các quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, pháp luật thuế trong công tác hạch toán kế toán tại Công ty

Tham gia xây dựng các quy trình nghiệp vụ kế toán

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

Cập nhật thưởng xuyên và phổ biến kịp thời các quy định mới về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, pháp luật thuế đến các kế toán viên

Triển khai các công việc khác do Quản lý trực tiếp phân công phù hợp với chuyên môn

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế và các chuyên ngành có liên quan

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm việc tại vị trí Kế toán tổng hợp ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực Bất động sản

Khả năng kiểm tra, đối chiếu và xử lý chứng từ, hóa đơn tài chính chính xác

Nhiệt tình, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Trung thực, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa và tin học văn phòng

Tại Công ty Cổ phần Bolt Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, chế độ phúc lợi hấp dẫn

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn,...theo quy định

Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện, đào tạo nội bộ...và các chế độ phúc lợi khác..

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và hiện đại

Tham gia các chương trình đào tạo miễn phí của Công ty và các hoạt động ngoại khóa bổ ích

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bolt Holdings

