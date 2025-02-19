Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 Tòa nhà Việt Tower, Số 1 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, kiểm soát doanh thu, chi phí hàng ngày, hàng tháng, hàng quý.

- Kiểm soát chi phí, giá vốn, tài sản, hàng hóa, công nợ phải thu/phải trả.

- Tập hợp làm báo cáo tồn kho định kỳ, cuối tháng, chênh lệch kiểm kê của các kho hàng hóa, vật tư, tài sản.

- Theo dõi và quản lý công nợ khách hàng.

- Công tác Thuế: Kê Khai và nộp các báo cáo theo quy định; Tiếp Nhận, Kiểm tra các hoá đơn GTGT kèm theo đề nghị thanh toán, nhập dữ liệu vào phần mềm.

- Làm hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp.

- Làm việc với Cơ quan Thuế và các bộ phận liên quan.

- Phụ trách một số công tác liên quan tới nghiệp vụ kế toán liên quan tới nghiệp vụ kế toán ngân hàng, Vay.

- Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý công việc hiệu quả, khoa học.

- Có 03 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương (Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán thuế, công nợ)

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

- Có khả năng sắp xếp công việc hiệu quả, có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVAT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.

- Phụ cấp theo tháng (xăng xe, ăn trưa,...) chưa bao gồm trong lương.

- Có bonus trên doanh thu.

- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết.

- Tặng tiền mừng sinh nhật.

- Lương tháng 13, thưởng chuyên cần, thưởng trách nhiệm, thưởng chất lượng công việc cố định theo năm, thưởng kinh doanh theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Xét duyệt tăng lương, thưởng khi đạt hiệu quả mong đợi của Ban giám đốc và theo mức độ gắn bó với công ty.

- Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nhà nước.

- Gói Bảo hiểm sức khỏe vàng PVI dành cho CBCNV.

- Khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm.

- Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm, phép năm chưa sử dụng hết được chuyển đổi thành tiền mặt, thâm niên được tính theo năm, cộng 0.5 phép/năm thâm niên. Phép được cộng dồn không bị hủy theo năm.

- Du lịch 1 năm 1 lần, team-building và các chế độ khác ngoài lương không định kỳ.

- Thời gian làm việc: 9h -18h. Nghỉ trưa 12h30-13h30. Làm từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7/Tháng. Có chế độ về sớm cho nữ giới hàng tháng.

- Làm việc trong văn phòng hạng A (phòng nghỉ trưa, box phone, pantry, trà cafe chuẩn bị sẵn hàng ngày, teabreak, quà vặt, hoa tươi để bàn có quỹ hàng tháng).

- Trang thiết bị máy tính hiện đại phù hợp với chuyên môn.

- Làm việc với các Chủ đầu tư bất động sản lớn nhất Việt Nam: Vingroup, Sun Group,...

- Thẻ Taxi Xanh SM khi cần ra ngoài giao dịch công việc.

- Môi trường làm việc năng động, trang phục thoải mái không yêu cầu theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVAT VIỆT NAM

